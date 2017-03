Bakit si Abad lang? — solon

Nais ng isang mambabatas na rebyuhin ng Office of the Ombudsman ang desisyon nito sa kaso ng Disbursement Acce­leration Program (DAP) kung saan kinakitaan ng probable cause na kasuhan si dating Budget Secretary Butch Abad, giit ng kongresista, tila mali ang desisyon sa kaso ­dahil hindi man lamang nakasuhan ang promotor ­nito na si dating Pangulong Noynoy Aquino.

“Bitin ang decision ng Ombudsman dahil dapat kasama si Pres. Aquino sa dapat kasuhan. It is highly unacceptable why Aquino­ was spared when his very signature appears on the DAP memo.

His pronouncements and ­defense of the DAP clearly points to his authorship of the DAP. Why would an alter ego be punished when his principal remain unscathed,” pahayag ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

Ayon kay Zarate ­nakatakda silang maghain ng motion for reconsideration sa kontrobersiyal na desisyon ng Ombudsman.

“We are urging the Ombudsman to restudy the case and include Pres. Aquino for those to be held accountable for the DAP,” dagdag pa ni Zarate.

Tanging si Abad ang kinasuhan sa DAP at napatunayang guilty sa kasong simple misconduct bukod pa sa kinasuhan ng usurpation of legislative powers matapos itong magpalabas ng National Budget Circular No. 541 para sa paggamit ng P72B savings sa mga programa ng gobyerno.

Ipinaliwanag ng Ombudsman na walang probable cause para ­kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices sina Aquino at DBM Undersecretary Mario Relampagos dahil wala silang nakitang bad faith sa panig nito gayundin ay ibinasura ng Ombudsman ang kasong administratibo kay Aquino dala ng kawalan nila ng hurisdiksyon.

Samantal­a walang sapat na merito naman ang administrative case laban kay Relampagos.