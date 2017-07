Bakit ayaw ng pagbabago?

Maraming commuters ang apektado sa ginawang protesta ng ilang grupo ng transportasyon na tumututol sa ipinatutupad na modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan sa bansa ng gobyernong Duterte.

Nagmartsa ang mga tsuper at ope­rator ng jeep hanggang Mendiola sa Maynila dahilan upang magsikip ang daloy ng trapiko.

Dahil sa ginawang protesta na dinaluhan ng mga miyembro ng Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Ope­rators Nationwide (PISTON), No To Jeepney Phaseout Coalition, at Save Our Jeepneys Network ay nahirapang sumakay ang ilan nating mga kababayan.

Maliban sa hirap nang sumakay ay nakaranas din ng masikip na daloy ng trapiko ang mga motorista gawa ng mahabang linya ng mga sasakyang binuo ng mga nagpoprotestang transport group.

Isa sa tinututulan ng transport group ay ang pag-phase out sa mga lumang mga pampasaherong jeepney.

Tutol ang grupo sa konsepto ng gobyerno dahil sa paniniwalang ang mayayamang kumpanya lamang ang makikinabang sa gagawing ito ng pamahalaan.

Nirerespeto natin ang posisyon ng bawat panig, may kani-kanya ­silang ipinaglalaban.

Pero sa isang banda kahit ano dapat ang inyong pinagtatalunan ay ­hindi dapat naisasantabi ang kapakanan ng taumbayan ng mga commuters na apektado sa inyong hindi pagkakasundo.

Ang sa amin, pag-usapang mabuti ang plano ng pamahalaan at ayusin ang mga hindi pinagkakasunduan pero dapat ay sa puntong hindi nasasakripisyo ang mga kapakanan ng mga commuters.

Hindi maaaring ang karapatan at kapakanan lamang ng dalawang panig ang ikinokonsidera dahil obligasyon ninyo bilang nasa gobyerno at nasa sektor ng pagseserbisyo na protektahan ang taumbayan.