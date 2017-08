Bakanteng posisyon sa Sandiganbayan pupunan

Tweet on Twitter

Naglabas ang Judicial and Bar Council (JBC) ng maikling listahan ng posibleng kandidato sa mga bakanteng posisyon sa Sandiganbayan at Court of Appeals (CA).

Nauna umanong magkaroon ng bakanteng posisyon matapos ipahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ‘promotion’ nina Associate Justice Samuel Martires at CA Associate Justice Noel Tijam, sa posisyon sa Supreme Court.

Sina Maryann E. Corpus-Mañalac, Kevin Narce B. Vivero, Josephine Ca­pio Caranz, Olivia B. Escubio-Samar at Rosanna Fe A. Romero-Maglaya, ang naglalaban para sa posisyon sa Sandiganbayan.

Sa kabilang banda, ang mga kandidatong sina Walter S. Ong, Maria Celestina C. Cruz-Mangrobang, Angelene Mary W. Quimpo-Sale, at Merianthe Pacita M. Zuraek, ang naglalaban para sa posisyon bilang CA Associate Justice.

Ang JBC ay itinatakda sa Konstitusyon na mag-screen para sa mga bakanteng posisyon sa hudikatura at mga opisina ng Ombudsman at Deputy Ombudsman.

Pinamumunuan ni Chief Justice Maria Lourdes Aranal-Sereno ang konseho, kasama ang mga miyembro ng ex-officio, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kasama ang legislative branch na sina Sen. Richard Gordon at Mindoro Oriental Rep. Reynaldo Umali, na dapat magkaroon ng term share sharing sa JBC.