BAHALA SI DIGONG

Ipinauubaya ng Palasyo ng Malakanyang kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdedesisyon sa panawagang suspendihin pansamantala ang ‘Oplan Tokhang’ na bahagi ng kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga dahil sa pag-abuso ng ilang pulis sa operasyon.

“Let’s leave it to the President to decide regarding these matters. It comes directly under his office but we can see na ano po, ang Presidente is doing lahat po ito,” paliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa panayam kahapon.

“Tatandaan po, huwag po natin kalimutan that this was actually his platform to actually bring cleansing. However, nakikita po talaga natin na napakalalim po talaga ng mga pangyayari,” sabi pa ni Abella.

Gayunman naniniwala ang Palace spokesman na maraming dapat na idetermina sa mga pangyayari ngayon sa laban kontra iligal na droga lalo na ang pagkakasangkot ng mismong mga tagapagpatupad ng batas.

“Katulad ng mga pangyayari na may mga nangyayari pala especially within our borders at may mga people who are taking advantage of it, it is precisely this situation na talagang pinag-usapan, na nabanggit na ni Presidente it’s beginning to be revealed. However po, ano po, ngayong nagkabukuhan kumbaga eh definitely there will be more intensity and also more careful addressing of the matter,” ani Abella.

Ang suspensyon ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police (PNP) ay inilutang ng ilang mambabatas at iginiit na linisin muna ng PNP ang kanilang ranggo sa mga tinatawag na ‘bad eggs’ na mga pulis, tiwaling pulis kasunod ng nabunyag na ‘tokhang for ransom’ na ikinamatay ng Korean businessman na si Jee Ick-Joo.