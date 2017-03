By GORGY RULA

NAKAKAINTRIGA ang sagot sa amin ng Cavite Vice Governor Jolo Revilla nang tinanong namin kung ano ang birthday wish niya.

Bukas pa ang kaa­rawan ni Jolo, pero kamakalawa lang ay naghanda siya ng lunch sa Camp Crame para makasama ang kanyang amang si Sen. Bong Revilla Jr.

Tuwing Linggo ay magkakasama silang pamilya kaya doon na siya nagpa-lunch para sa pamilya at malalapit na kaibigan.

Wala raw siyang ba­lak na magpa-party o magkaroon ng handaan sa kanyang kaarawan.

Magkakaroon lang daw siya ng feeding program sa isang libong bata sa mga day care centers sa Bacoor.

Tinanong namin kay Jolo kung ano ang birthday wish na niya ngayon.

Alam naming tuwing may magbi-birthday sa kanila, ang laging hi­ling nila ay makalabas na ng Camp Crame si Sen. Bong.

Bukod du’n, meron ba siyang hiling para sa kanyang sarili?

“Happiness”, naka­ngiti niyang sagot sa amin.

Sinundan namin ng tanong kung saan happiness ang hinihingi niya.

“Sa love,” nakakaintrigang sagot niya sa amin.

Kaya nagdududa kami kung nagkakaproblema na naman ba sila ni Jodi Sta. Maria.

Nakakaduda kasi noong kaarawan pa lang ng Daddy Ramon Revilla Sr. nila, wala roon si Jodi.

Doon sa 90th birthday party pa lang ni Mang Ramon ay hinanap si Jodi, kaya kinulit na doon si Jolo kung kumusta na ba sila.

“We’re okay,” mati­pid na sagot ni Jolo

Pinasagot sa kanya kung totoong nagkakaproblema ba silang magkasintahan.

“Bahala na po si God,” sagot ni Jolo.

Iniiwasan na niyang ibahagi kung ano ba ang problema nila ni Jodi. Hayaan na lang daw na tahimik na muna ang kanyang lovelife.

Lalong nakakaintriga dahil tinanggal na ni Jolo ang kanyang Instagram account at gumawa ito ng bago, pero wala pa siyang nai-post sa ngayon.

***

Hiniling din ni Jolo sa kanyang kaarawan ang mabilis na paggaling ni Daddy Ramon Revilla Sr.

Pagkatapos pala ng birthday celebration nito nu’ng nakaraang linggo ay isinugod siya ng hospital dahil nagkalagnat ito.

Hindi kasi talaga puwedeng ma-expose siya sa maraming tao, pero hindi lang napigilan dahil sa dami ng mga gustong bumati sa kanyang 90th birthday.

Medyo nabahala sila dahil hindi ganu’n ka-okay ang kalagayan ni Mang Ramon. Kaya pati si Sen. Bong ay humingi na rin ng dasal para sa kanyang Daddy.

Kinumusta namin kay Andeng Ynares kahapon, medyo okay na raw ang kalagayan ng kanilang ama at patuloy lang sa pagdarasal na sana ma­ging okay na ito, para makalabas na siya ng ospital.