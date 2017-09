Bahala Na Gang member grinipuhan

Tweet on Twitter

Naghihingalo at duguan ang hindi pa nakikila­lang lalaki nang matagpuan, matapos saksakin sa tagili­ran ng dalawang suspek, kamakalawa ng madaling-araw, sa Sta. Cruz, Maynila.

Idineklarang ‘dead-on-arrival’ ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center (JRRMMC) nang dalhin ng sumaklolong tricycle driver ang biktimang inilarawan lamang na nasa edad 35-45, taas na 5’0-5’2, at may iba’t ibang tattoo sa katawan na ‘Erick Bacolod’ sa kanan braso, habang sa likuran naman nito ay may tattoo na ‘Pogi Jun, Pacia, Arthur, Bahala Na Gang’.

Ayon kay SPO4 Glenzor Vallejo, imbestigador ng Manila Police District-Homicide Section, patuloy na inaaalam ang pagkakakilanlan ng nakatakas na dalawang lalaking suspek, matapos pagtulungan at saksakin ang biktima.

Ayon sa isinumiteng salaysay ni Richelle Fernando, 39, nagising umano siya sa sigaw ng biktima na nanghihingi ng tulong at nang sumilip sa bintana ay nakita niyang pinagtutulungang bugbugin ng dalawang suspek, ang biktima.

Nagtangka pa umanong tumakbo at lumayo ng biktima, pero naunahan na ito ng isa sa mga suspek na saksakin sa tagiliran, bago tumakas.