Bahala na ang schools sa Sabado classes – DepEd

By Edwin Balasa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ipinauubaya na ng Department of Education (DepEd) sa mga school authorities kung kinakailangan nilang magdaos o hindi ng make-up classes sa mga araw ng Sabado kasunod ng limang araw na kanselasyon ng klase ng mga estudyante sa Nobyembre dahil sa idaraos na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa bansa.

Ayon kay Education Undersecretary Tonisito Umali, ang kasalukuyang academic calendar ay may 204 school days.

Sa nasabing bilang aniya ay 180 ang ‘non-negotiable’ o obligadong ipasok sa eskuwela ng mga mag-aaral habang ang 24 naman ay nagsisilbing ‘buffer days’ na maaaring magamit ng mga estudyante upang makahabol sa mga araw na hindi sila pinapasok sa eskuwela tulad na lang kapag panahon ng bagyo.

Sa kasalukuyan aniya ay mas marami ang class suspensions sa Metro Manila kumpara sa mga lalawigan, ngunit 15 pa lamang sa 24 buffer days ang nagamit nila.

“Iyong decision na magkaroon po ng make-up classes, ibinibigay po natin iyan sa paaralan in coordination with the school division offices,” ayon pa kay Umali sa panayam sa radyo.

Nauna rito, matatandaang idineklara ng Malacañang na special non-working days sa Metro Manila, Bulacan, at Pampanga ang Nobyembre 13, 14, at 15 dahil sa idaraos na 31st ASEAN Summit, habang napagkasunduan na rin ng Metro Manila mayors na suspendihin ang klase sa lahat ng antas sa Nobyembre 16 at 17 dahil pa rin sa naturang pagtitipon.