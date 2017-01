Baguio maintenance crew patay sa ligaw na bala

BAGUIO CITY — Namatay ang isang maintenance crew ng Baguio City Engineering Office matapos tamaan ng ligaw na bala sa naganap na barilan sa pagitan ng City Anti-Illegal Drug Unit (CAIDU) ng Baguio City Police Office at ng tatlong drug suspects kamakalawa ng gabi.

Kinilala ng mga awtoridad ang biktima na si Miguel Dilinila Balas, 57-anyos, residente ng City Camp ng lungsod na ito na nagtamo ng matinding tama ng bala sa ulo at ‘di na umabot nang buhay sa ospital.

Nasukol naman ang mga hinahabol na suspek at nakumpiska sa mga ito ang 10 plastic sachet ng shabu, mga pinatuyong dahon ng marijuana at mga bala ng baril at kaagad sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.