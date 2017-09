Bagsik ng hazing

By Benjie Alejandro

Marami na ang naisulat tungkol sa ‘hazing’.

Sumambulat ang galit at poot, ganon na rin ng pagdadalamhati at hinagpis.

Magkakaiba ang lebel ng emosyon subali’t iisa ang mensahe, dapat kondenahin ang ‘hazing’ sa pinakamataas na porma ng pagkonena.

Hindi ito makatao, maihahalintulad ito ng sa kinamumuhiang ‘extra judicial killings’.

***

Ang isinagawang ‘National Day of Protest’ ay may natatanging elemento, ang tinatawag na ‘mutual co-existence’.

Marahil ito ang kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang ilang dekada ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972, na ang magkasalungat ng pwersa, pro at anti Duterte ay naglunsad ng kilos protesta sa iisang lugar at sabay na oras.

Sa Mendiola, sa magkaibang entablado ay mainit ang diskurso, kapwa ipinahayag ng mga dumalo ang kanilang mga saloobin bilang bahagi ng pambansang araw ng protesta o ‘National Day of Protest’.

***

Nawa’y masundan pa ito ng pagkilos ito laban walang humpay na pagtaas ng bayarin sa bilihin at serbisyo.

Masilip din ang ‘rent control law’, na ang mga nangungupahan ay nanatiling biktima ng mga may-ari ng mga paupahang apartment.

Dapat ding kondenahin ang mataas na halaga ng kuryente at tubig at nakamamatay na gastusin kapag nagkasakit.

***

Salamat naman naibalik na ang nararapat na pondo para sa Komisyon ng Karapatang Pangtao. Matapos makipagpulong si Chairman Chito Gascon sa liderato ng Kamara at nagkaroon ng masinsinang-usapan, ayos na ang buto-buto, makakapagtrabaho na ang komisyon sa buong taon na may pondo.

Naibalik na rin ang pondo ng ERC at ganon din sa National Commission on the Indigenous Peoples O NCIP.

Ano kaya ang naging ‘bargaining chip’ ng ERC at napahinuod nito ang Kamara?

***

Ngayong nakasalang na sa Kamara ang reklamong ‘Impeachment’ laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mapabilis kaya o umusad pagong ang mga mahahalagang ‘legislative agenda’ ng administrasyong Duterte?

Ano kaya ang maging epekto nito sa isinusulong na Federalismo, BBL, Peace Process, at Charter Change?