Bagong sakit ng ulo

By Rey Marfil

Ilang linggo na lamang, ilang libo na naman sa ating mga mag-aaral ang magtatapos — mula pre-school, elementarya, high school, senior high school at kolehiyo.

Ayon sa mga pantas ng estadistika at datos ng Philippine workforce, mahigit isang milyon sa mga gagradweyt sa kolehiyo ang madadagdag sa ­taunang sakit-ulo ng gobyerno, hindi dahil sa kawalan ng ­mapapasukang trabaho kundi dahil sa hindi angkop na kakayanan, kasanayan at pinag-aralang kurso sa mga trabahong bukas at dapat punan.

Perinyal itong problema ng pamahalaan. Noon pa man, tuwing panahon ng pagtatapos ng mga kolehiyo’t pamantasan, taun-taong nagkakamot ng ulo ang mga naatasang ahensyang dapat tumugon sa usapin ng lumulobong bilang ng mga kabataang nagtatapos ngunit walang pormal na mapagkakitaan.

Dumating pa nga sa panahong tila ­nagmumukhang paghuhugas-kamay ang solusyong akitin ang mga itong pumasok “na lamang” sa negosyong ­gaano man kaliit ay maituturing na ring hanapbuhay at pansamantalang pagkukunan ng kabuhayan.

Edukasyon na rin lang ang pinag-uusapan, ­sumagi sa isip ko ang mga estudyanteng taga-UP na napa­ulat kamakailang nagsisisigaw sa harap ng DENR. Napag-alamang mga kumukuha pala ng ­mining ­engineering ang mga ito sa premyadong State University. Madaragdag kaya ang mga ito sa bilang ngayong taon ng mga kabataang walang trabaho?

***

Sakaling masilayan ng magandang kapalaran ang kalihim ng DENR at makompirma ito sa Commission on Appointments sa Mayo, maraming nagsasabing mabibigyan ng malaking pagkiling ang kapaka­nan ng Inang Kalikasan at ang maayos na pamumuhay ng kabataan na siyang aani ng maayos na pagpapahalaga sa ating kapaligiran.

Pagmasdan ang mga numero. Ang kitang nalilikom ng gobyerno mula sa pagmimina, ayon sa pag-amin ni Finance Secretary Sonny Dominguez, ay wala pang 40 bilyong piso taun-taon — taliwas sa sinabi ng pangulo na 70 bilyon.

Napakaliit nito kung ihahambing sa ambag ng turismo at iba pang negosyo sa pambansang GDP. Lalong katiting ito sa tatlong trilyong pisong panga­ngailangan ng taunang badyet ng bansa upang tustusan ang operasyon ng ating gobyerno. Tama ang pangulo nang minsan nitong sinabing madaling hanapan ng pantapal sakaling mawala man ang industriyang ito.

Aminado naman tayo, maging si Environment Secretary Gina Lopez marahil ay ganito rin ang pagtingin, na kailangan pa rin ng mundo ang pagmimina. Ang nararapat lamang sa puntong ito ay ang mapangasiwaan ng maayos ang industriyang ito dito sa ating bansa at tunay na maipatupad ang batas upang masiguro na ang mamamayagpag sa sektor na ito ay ang responsableng pagmimina. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow@dspyrey)