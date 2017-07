Bagong planta kontra brownout

Tweet on Twitter

Isinusulong sa Kamara ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang pagpapatayo ng mga bagong planta ng kuryente bilang maiwasan ang brownout.

Sa naganap na pagdinig ng House committee on Good Government and Public accountability, iginiit ni ERC Commissioner Alfredo Non na manipis na ang suplay ng kuryente sa Luzon kaya kung minsan ay hindi maiwasan ang brownout.

Upang hindi umano maging paulit-ulit ang nararanasang bownout ay dapat agad itong solusyunan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bagong planta.

Hinimok ni Non ang Kamara na suportahan ang nasabing hakbang sa lalong madaling panahon lalo at inaabot ng 6 hanggang 8 taon bago matapos ang pagpapatayo nito.

Samantala, pinabulaanan naman ng Manila Electric Company (Meralco) ang alegasyon ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na may midnight contract sa pagpapatayo ng bagong planta na magreresulta para tumaas naman ang presyo ng kuryente.

Giit ng Meralco, walang alingasngas sa pagpapatayo ng mga bagong planta maliban lamang sa ha­ngarin na magkaroon ng steady supply ng kuryente.

Sinabi ng Meralco na sa kanilang alok na power supply agreement ay naglalayong makapagbigay ng sapat at reliable na power clean coal technology sa mga consumers at suportahan ang ‘Build, Build, Build’ program ng Duterte administration.