Bagong mahistrado ng SC itinalaga

Ipinuwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Court of Appeals (CA) Presiding Justice Andres Reyes Jr. bilang bagong Associate Justice ng ­Supreme Court (SC).

Ang appointment paper ni Reyes ay pinirmahan ni Pangulong Duterte nitong Hulyo 12, ngayong taon.

Nabatid na ang bagong mahistrado ng SC ang siyang hahalili kay Associate Justice Bienvenido Reyes na nagretiro nitong Hulyo 6, ngayong taon.

Samantala, itinalaga ni Pangulong Duterte ang dating tagapagsalita at legal counsel ni ex-President at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo na si Atty. Raul Lambino­ bilang administrator at chief executive officer (na may cabinet rank) ng ­Cagayan Economic Zone Authority (CEZA).

Pinalitan ni Lambino si Jose Mari Ponce bilang pinuno ng CEZA.

Hinirang din ni Duterte si Eduardo del Rosario bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) na dating pinanganagsiwaan ni Vice President Leni Robredo.

Nabatid na si Del Rosario ay dating head ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino.

Kabilang naman sa iba pang itinalagang opisyal ay sina Metodio Turbella bilang Director IV ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources (DENR); Walter Besas, Deputy executive director ng Dangerous Drugs Board (DDB); Eric Distor, Director III ng National Bureau of Investigation (NBI); at Ghazali Jaafar bilang Amirul Hajj ng 2017 Hajj Mission sa Saudi Arabia.