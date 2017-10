Bagong Iloilo mayor nanumpa na

By Betchai Julian

Matapos pormal nang maisilbi ang dismissal order kay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, nagsimula na ring manungkulan bilang bagong Iloilo City Mayor si dating Vice Mayor Jose Espinosa III.

Kahapon ng umaga nang isilbi na ang dismissal order ng Ombudsman sa sinibak na alkalde na si Mabilog.

Naging emosyonal ang mga empleyado ng Iloilo City Hall pero naging maayos naman ang panunumpa sa bagong pwesto ni Espinosa.

Sa talumpati, sinabi ng bagong alkalde na tututukan niya ang problema sa peace and order at aayusin ang sitwasyon ng pagnenegosyo sa kanilang lungsod.

Sinibak si Mabilog sa serbisyo ng Ombudsman dahil sa serious dishonesty kaugnay sa hindi pagsusumite ng tamang detalye sa kanyang Statement of Assets Liabilities and Networth (SALN).

Kabilang dito ang hindi pagdedeklara ng mga kita ng kanyang misis na ilang taong nagtrabaho sa Canada.

Nauna nang isinangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog sa ilegal na droga.