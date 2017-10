Bagong housing department ‘disaster’

Ibinabala ni Buhay Rep. Lito Atienza na ‘disaster’ ‘di umano ang idudulot sa pagkakaroon ng bagong Department of Housing and Urban Development (DHUD).

“The proposed DHUD is absolutely redundant. It will not serve any real purpose. On the contrary, it will only install another bureaucratic wall that is guaranteed to further hold up housing projects,” pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Atienza.

Kakawing ng itatatag na bagong tanggapan ay magkakaroon din aniya ng mga bagong opisyal na pihadong manghihimasok at makikialam sa mga proyekto.

“We will have several new DHUD undersecretaries and assistant secretaries meddling in every program or project, and creating bottlenecks,” Atienza said.

Binigyang-diin ng kongresista na dati ring naging general manager ng National Housing Authority (NHA) na dapat i-decentralize ng national government ang mga prog­ramang pabahay sa tulong ng provincial, city at municipal governments.

“…and not over-centralizing projects with an excessive new department,” dagdag ng mambabatas.

Binanggit ni Atienza ang teribleng halimbawa ng ‘highly centralized’ pero naantala at ‘substandard’ na konstruksyon ng kabuuang 205,128 na tirahan sa Eastern Visayas na laan sa mga pamilyang naapektuhan ng super bagyong ‘Yolanda’.