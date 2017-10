Bagong accounts ko? Busisiin uli ‘yan! — Trillanes

Bagong imbento ni Pangulong Rodrigo­ Duterte ang isinapubliko nitong mga bagong ­foreign accounts ng mambabatas.

Ayon ito kay Senator­ Antonio Trillanes IV at bilang tugon aniya ay ­muli siyang lalagda sa mga waiver para sa bank secrecy law upang mabusisi ang mga sinasabing mga bagong foreign ­accounts nito.

“Mga bagong imbento ni Duterte. Nonetheless, the first thing on Monday,­ I would sign waivers for these accounts so that the AMLC can look ito and examine them,” ani Trillanes.

Kasabay nito, muli ­niyang hinamon si Pangulong Duterte na lumagda rin sa waiver.

“Wala ng drama kasi­ wala akong tinatago.­ What about you Mr. Duterte kelan ka magpapakalalaki at pipirma ng waivers,” pahayag ng ­senador.

Iginiit ni Trillanes na nais lamang ni Duterte na ilihis ang isyu sa gitna ng pahayag ng Ombudsman na hindi ito magpapa-intimidate at itutuloy ang imbestigasyon sa mga bank accounts ng ­Punong Ehekutibo.

Samantala, walang nakikitang masama si Senate President Koko­ Pimentel sa pahayag ni Pangulong Duterte na paimbestigahan ang Ombudsman kaugnay sa mga katiwalian nito.

Nilinaw ni Pimentel­ na bagama’t maaaring­ bumuo ng komisyon ang ­executive department ­para sa imbestigasyon ay wala itong kapangyarihan na patawan ng anumang parusa ang Ombudsman.

“Pwede sila magpaimbestiga pero ‘yung findings kailangan pa rin ipasa sa kongreso. Pero­ to discipline the Ombudsman ‘di pwede sa executive,” saad ni Pimentel.