Bagitong pulis winarningan

By Armida Rico

Mariing binalaan kahapon ng pamunuan ng Southern Police District (SPD) ang mga bagitong pulis, lalo na ang mga may ranggong police officers 1 (PO1) na idaan sa legal ang lahat ng kanilang mga ginagawang desisyon bilang isang alagad ng batas.

Ang pahayag ay ginawa ni SPD Director, Chief Supt. Tomas Apolinario, kasunod ng ginawang pagsibak sa buong puwersa ng Police Community Precinct 3 (PCP-3) ng Pasay City Police kamakalawa.

Umaasa si Apolinario na ito na ang huling pagkakataon na makakaladkad ang SPD at Pasay City Police Station sa isang kontrobersiya kung saan pinaghati-hatian at ibinulsa umano ng mga pulis ang pera at gamit na narekober sa robbery.

Magugunitang sinibak ang 31 tauhan ng PCP-3 kabilang ang commander matapos magreklamo ang negosyanteng si Ignacio Tan sa tanggapan ni SPD Director Chief Supt. Apolinario.

Ayon kay Apolinario, matagal na silang nakakatanggap ng report hinggil sa masamang gawain ng ilang kagawad ng PCP-3 kaya sa sumbong ng negosyante ay hindi nila pinalampas ang isyu at ikinakasa na ang masusing imbestigasyon laban sa mga ito.

Isiniwalat pa ni Apolinario na mabagal umaksyon sa mga kasong idinudulog sa kanila ang PCP-3 maliban pa nagkukulang ang pera o hindi ito isinurender bilang ebidensya.

Sinabi pa ni Apolinario na pinalitan ang buong puwersa ng PCP-3 ng mga personnel mula sa District Public Safety Battalion.