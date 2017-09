Bagets tinarakan ng kapwa bagets

By Cherk Balagtas

Paalala sa mga magulang na laging bantayan at huwag silang hahayaang nasa labas ng bahay sa dis oras na ng gabi lalo na kung mga menor de edad pa ang mga ito at walang mahalagang bagay na gagawin at makikipagbarkada lang, lalo na ngayong delikado ang panahon ngayon.

Sa Lungsod ng Malabon ay isang 17-anyos ang nasa kritikal na kalagayan ngayon nang saksakin ng mas bata pa sa kanya na 16-anyos na binatilyo rin matapos umanong awatin ng una ang huli sa pagwawala sa gitna ng kanilang inuman kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat ng Malabon City Police ay ganap umanong ala-1:20 ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa loob ng isang bahay sa kahabaan ng Custodio Street, Barangay Santulan ng nasabing lungsod.

Bago ito ay masaya sana umanong nag-iinuman ang magkaibigang sina Leonel Palomares, 17, Mark Ruel Santos, 16, at iba pa nilang kabarkada, ngunit nang magkalasingan na ay bigla na lamang umanong nagwala si Santos at pinagsisigawan ang kanyang mga kainuman.

Agad na inawat ni Palomares ang kaibigan ngunit sa halip na magpa-awat ay lalo pa itong nagwala saka bumunot ng patalim at walang habas na pinagsasaksak si Palomares.

Tila nahimasmasan naman ang suspek nang makitang duguan na ang kaibigan at agad na nagtatakbo palabas ng bahay hanggang makatakas.

Mabilis rin namang naisugod sa pinaka malapit na pagamutan ang biktima na ngayon ay sinusubukan pa ring isalba ang buhay.

Kasalukuyan na rin namang pinaghahanap si Santos na hindi na umano umuwi sa kanila mula nang maganap ang insidente.