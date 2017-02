BAES, ROLE MODELS NG KABATAAN

UMAARIBA ang Baes ng Eat Bulaga.

Arangkada sa ra­tings ang kanilang teen-oriented show na Trops. Pumapalo sila sa social media. collectively, mahigit isang milyon na ang kanilang followers sa Instagram.

Dati ay kilala lamang ang Baes na sina Kenneth Medrano, Miggy Tolentino, Joel Palencia, Tommy Peñaflor, Jon Timmons at Kim Last bilang back-up dancers sa Kapuso noontime show. Nga­yon, kilala na sila bilang boy group at indibidwal na artists.

Pero hindi lamang pagiging sikat ang gustong marating ng Baes. Gusto rin nila maging bagong role models ng kabataan.

“We owe it to those who supported us from the start to be the best that we can be,” sabi ni Kim.

“Ever since I could speak, I’ve known I wanted to be an actor. Masaya na ako. I achieved the point wherein I’m happy. Masaya ako dito.

“I am living my dream, so I feel — the whole group feels — that we have to give back to the fans.”

***

Nakaka-inspire ang istorya ng pagpasok sa showbiz nina Kenneth at Miggy.

Si Kenneth ang grand winner ng THAT’S MY BAE contest ng Eat Bulaga noong 2015.

Tulad ni Kim, panga­rap niyang maging artista noong bata siya. Pero dahil sa Cebu siya nakatira, hindi naging madali ang pagpasok niya sa showbiz.

Sugal ang pagpunta sa Maynila upang matupad ang kanyang pangarap at para matulungan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina.

“Lahat naman ito, ginagawa namin para sa pamilya namin,” sabi ni Kenneth.

“Minsan, mahirap. Minsan, wala na kaming tulog dahil sa trabaho. Pero pamilya namin ang motivation namin.”

***

Tulad ni Kenneth, simpleng teenager lang noon si Miggy, “Patambay-tambay lang sa labas ng bahay kasama ng mga kaibigan ko.”

Madalas siyang mag-audition bago nakasama sa THAT’S MY BAE contest.

Hindi niya inakala na makakapasok siya ng showbiz.

Kahit parte na siya ng Eat Bulaga, mababa ang kanyang self-confidence noong simula.

“Meron time na gusto ko na mag-quit,” sambit ni Miggy.

“Ang hinihiling lang namin dati, magkaroon ng show na mag-extra kaming anim na magkakasama.

“Naisip ko, balik na lang ako sa bahay namin. Mag-stay na lang ako sa dati kong buhay, mag-quit na lang kami.”

***

Pinigilan si Miggy ni Bae Tommy, na isang full-time call center agent bago pumasok ng showbiz.

Sabi ni Tommy, lahat ng ginagawa nila ay hindi na lamang para sa sarili nila.

“‘Yung mga tagumpay namin, ‘yung mga achievements namin, para ‘yun sa lahat ng naniwala sa amin, para sa pamilya namin.”

***

Malayo na ang nara­ting nila…

“Before, when people would see us in public, they would say… Uy, si Twerk It Like Miley,” sambit ni Kim. “Now they would say… Uy, si Trops.”

“We’re all living the same dream,” dagdag ni Jon. “It’s not competition. It just so happened that we have the same dreams and aspirations.”

***

Bilang role models ng mga kabataan, alam ng Baes na kailangan pa nilang magsumikap at magtrabaho para ma-achieve ang kanilang pangarap.

“‘Di ba may mga group na until now kilala pa rin kahit wala na sila? People would say na magaling ‘yung mga members ng Sex Bomb Dancers or Streetboys.

“We want to people to say someday na, ‘That’s My Bae ‘yan, magaling yan’,” sabi ni Kenneth.

Dagdag ni Kim, “Sana, we get to leave a mark, hindi ‘yung isang bagsak lang, tapos, wala na. We’re here for the long haul. We’re here to stay.”