Bad trip mom, nanaksak

By Nonnie Ferriol

Dahil lang umano sa pag-awat at pagsaway sa pamamalo ay sugatan ang isang saleslady matapos itong saksakin ng kanyang kainumang babae na umano’y nagalit dahil sa umano’y pakikialam ng una sa Quezon City kamakalawa ng gabi.

Agad na isinugod sa East Avenue Medical Center (EAMC) sanhi ng tinamong saksak sa kanang dibdib ang biktimang si Ronalie Pasuelo y Bardo, 24, married, ng Senate St., Brgy. Batasan Hills ng nasabing lungsod.

Mabilis namang tumakas at pinaghahanap ang suspek na nakilala lamang sa pangalang Joan.

Base sa imbestigasyon ni SPO2 Terixon Gelano ng QCPD Batasan Police Station 6 alas-9:30 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Kaunlaran Extension, Brgy. Batasan Hills, habang nag-iinuman ang biktima at suspek kasama ang dalawa pang sina April De Chavez at Isaac Marcelino.

Bigla umanong dumating ang anak ni Joan na umiiyak kung kaya’t nagalit ang suspek at pinalo nang pinalo ang bata, dahilan para lalo itong mag-iiyak.

Dahil dito ay nakaramdam umano ng pagkaawa ang biktima at sinaway ang suspek sa ginagawa nitong pamamalo sa anak.

Subalit sa halip na makinig ay lalong nagalit ang ginang sa kainuman at umalis.

Pagbalik ay may dala na itong kutsilyo at pinagsasaksak ang biktima at bagama’t sa una ay nakakaiwas pa umano ito sa mga unday ng saksak subalit hindi ito tinigilan ng suspek hanggang sa tamaan sa kanang dibdib.

Dahil duguan ang biktima at sa akala marahil ng suspek na napuruhan niya ay mabilis itong tumakas dala ang ginamit na patalim.