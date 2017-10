Bad shot selections remedyuhan

Game 2 ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Buong gabing mainit ang Ginebra noong Biyernes sa Quezon Convention Center sa Lucena, hindi nag­lubay hanggang itakbo ang panghagupit na 102-87 Game 1 victory sa PBA Governors Cup Finals kontra Meralco.

“We played a very solid, if unspectacular, Game 1, but we know we caught Meralco on a cold shooting night,” wika ni Gin Kings coach Tim Cone.

Alam ni Cone na babalik ang Bolts, kaya gusto niyang mag-level up pa ang laro ng Gins pagpasok ng Game 2 ng best-of-seven series sa Smart Araneta Coliseum mamaya.

Para kay Meralco coach Norman Black, napaka­laking problema kung paano dedepensahan sina Greg Slaughter at Japeth Aguilar sa loob habang nakatutok sa mga manunudla ng Ginebra mula sa perimeter.

Sa opensa, kailangan din ng Bolts na maghasa pa pagkatapos magpasok lang ng walo sa 34 na tira mula tres kumpara sa 7-for-18 ng Kings.

Ang ganoong kadaming tira na bihira namang ipasok ang ikinadismaya ni Black.

“We give them credit for the defense,” aniya. “At the same time it was bad shot selections on our part.”

Maaaring natakam ang Bolts dahil karaniwang tumutulong ang depensa ng Kings kay Allen Durham, tumapos pa rin ng 27 points, 14 rebounds at eight assists. Hindi dapat ganoon, sabi ni Black.

“They’re sagging, but you don’t have to take three-point shots because they’re sagging,” giit ni Black, idinagdag pa na may ginawa ang Kings na dapat nilang gayahin.

“Ginebra continues to make the extra pass and get a little bit closer to the basket,” sabi niya.