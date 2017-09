BAD INFLUENCE!

Kinuyog ng netizens ang kampo ng aktres na si Ellen Adarna dahil sa hindi magagandang mga pictures na ikinalat sa social media na kasama ang actor na si John Lloyd Cruz habang ang dalawa kasama ang ilang kaibigan ay nasa bakasyon sa Bantayan Island sa Cebu nitong weekend.

Sa isang post ng kaibigan ni Ellen na may IG account na doreenting ay nagkalat ang mga negatibong komento ng netizens pero nang silipin kagabi ay dinelete na ang ibang maseselang mga post ng mga pictures ni John Lloyd.

Binabatikos ng netizens ang grupo ng napapabalitang karelasyon nitong si Ellen dahil inilagay anila nila sa kapahamakan ang aktor.

Narito ang ilan sa negatibong comment ng netizens sa naglabasang mga pictures ni John Lloyd sa social media na mukhang lango sa alak at hindim matanggap ng fans.

Ayon sa isang Cobi Sandoval ….well obviously hindi nya true friend mga ngpo post n yn.actually friend nmn tlga yn ni adarna n sana if totoo mhal nya yn c jlc eh hindi nya hhyaan n mkita ng buong mundo kung pano nwwla s srili at ktinuan ngayon c jlc.she should be d one protecting him.lumalas eh wla rin sya pake kgya ng mga friends nya n post ng post ng mga video n ikinakasira n now ni jlc.hay kylan b mttauhan itong c jlc n he’s wid d wrong people.

Giit naman ng isang belle_cutie11@matildayeah1001 What do you expect? Walwal group kasama ni JL. So, malamang walwal posts makikita mo. Di ko lang matanggap na ganyan klase ng tao mga sinamahan nya. Instead na protektahan cya, nilagay pa sa alanganin career nung tao.

Sabi naman ng isang ma_dee_starkNgayon nyo lang nakasama si JL noh? Tama ba yang ginagawa nyo sakanya? Hindi kayo ang kailangan niya… alam niyo un? Sinisira nyo sya lalo… gusto niyo umagaw ng atensyon??

Samantala, wala pang reaksyon ang aktor at ABS-CBN sa mga nakakaeskandalong mga pictures ni John Lloyd sa social media.