Baclaran area nilinis uli sa vendors

Nasa 100 illegal sidewalk vendors na pawang sagabal sa trapiko at sa mga daanan ng mga tao ang binuwag ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa Taft Avenue-Baclaran area sa Pasay City kahapon ng umaga.

“This is a directive of President Duterte, roads must be cleared of illegal vendors,” ayon pa kay MMDA chairman Danilo Lim na namuno sac learning operations.

Sa kasagsagan ng operasyon, ilang vendors ang halos mataranta sa pagsasara ng kanilang stalls at ilan ay nagkusa namang buwagin ang kanilang mga tindahan .

Ilan vendors ang umapila kay Lim na ipagpaliban muna ang pagbuwag sa kanila at kung maaari ay tapusin na lamang ang Christmas season.

Subalit tumanggi ang MMDA chairman dahil mahigpit na kautusan sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte.