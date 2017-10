BACK-TO-BACK WIN KINUBRA NG QC

Sumandal sa trio nina Jefferson Comia, Julius Lorenzo Barraquias at Roque Estoce, Jr. ang Quezon City para makatuhog ng kambal na panalo sa final week ng classification phase ng 2017 Metro Basketball Tournament Seniors sa San Andres Sports Center sa Maynila.

Umarya si Comia ng 32 points nang iwasiwas ng Star ang Marikina 89-77 noong Huwebes, nag­lista ulit siya ng 20 gaya ni Barraquias at 17 naman si Estoce sa pagkarga sa kanilang kampo sa pagbalya sa Manila 95-83 noong Linggo.

Isang panalo pa, magiging top seed ang QC sa North Division sa paliga ng Metropolitan Manila Development Authority.

May 4-1 na ang Quezon City ni coach John Paul Ycasiano, na unang nasingitan ng San Juan (91-92) palapit sa pamamamayagpag sa North Division, at aabante sa Division semis outright kapag nakaalpas sa Navotas bukas sa Navotas Sports Complex.

Bumuwelta naman ang Manila nang pulbusin ang Caloocan 90-72.

Angat sa 3-2 ang Manila kaakbay ang San Juan.

Muling pinamunuan nina Mark Christian Yu at Kimberly Olmoguiz ang atake ng Manila.

Tumapos si Yu ng 28 points, six rebounds at seven assists, nagdagdag si Olmoguiz ng 18 markers at eight boards.

Sa iba pang laro, solo third sa South ang Parañaque (3-2) sa bisa ng 73-67 win sa Taguig.

Sinagasaan ng Makati ang MMDA 88-76, natakasan ng Valenzuela ang San Juan sa overtime 89-85, at naisahan ng Pateros ang Taguig 75-73.