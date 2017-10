Back-to-Back ang Ginebra

Isang matinding selebrasyon na may kasamang kasaysayan ang inihain ng Ginebra kagabi matapos gapiin ang Meralco 101-96 para mapanitili ang PBA Governors Cup title sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Pinangunahan ni LA Tenorio ang determinadong Kings na kumontrol sa laro sa umpisa pa lang, lumamang ng hanggang 20 dalawang beses bago ginamit ang depensa para butatain ang huling rally ng Bolts.

Ang kampeonato, nililok sa harap ng bagong all-time record na 54,086 paying fans, ay pang-10 pa lang sa kasaysayan ng prangkisa pero kauna-unahang pagkakataon na na-i-depensa nila ang isang korona mula sumali sa liga noong 1979.

Nasa crowd pa ang Living Legend na si Robert Jaworski, ang nagpasimula sa Never Say Die spirit ng Ginebra.

Tumapos si Tenorio ng 26 points at four assists para mahirang ng PBA Press Corps na Finals MVP sa pangalawang sunod na taon sa parehong torneo.

Si Justin Brownlee ay nagtala ng 23 points, eight rebounds at five assists, si Scottie Thompson 14 points, nine rebounds at five steals, samantalang si Greg Slaughter, injured at wala sa finals noong isang taon, ay nag-ambag ng 12 points.

Isa na namang malaking kabiguan ito sa Meralco na gusto sanang makabawi sa talo sa Ginebra sa finals noong isang taon at makopo ang unang titulo mula nang bilhin ang Sta. Lucia Realty franchise noong 2010.

Hindi kinulang sa sikap si Allen Durham na meron ding 26 points kaakibat ng 24 rebounds at nine assists. Pumutok din si Jared Dillinger ng 20 points at sina Cliff Hodge at Chris Newsome ay tumulong para maging mahigpit ang laro sa huli.

Dalawang 7-0 runs ang pinakawalan ng Meralco sa final 5 minutes, ang huli naglapit sa Bolts 100-96, 47 seconds pa.

Pero hindi nagawang makalapit pa ang Bolts at nasiguro ang panalo nang magpasok si Tenorio ng isang charity at nakuha ni Kevin Ferrer ang defensive rebound matapos magmintis si Newsome.