Baby room nina Heart-Chiz, puno na ng gamit!

UNTI-UNTING nang napupuno ang pinagawang nursery or baby room ni Heart Evangelista-Escudero sa bahay nila. Tuwing bibiyahe si Heart sa ibang bansa, bumibili raw siya ng mga gamit ng babies tulad ng mga damit, laruan at mga blankets.

“Napupuno na ‘yung room ng mga baby stuff. Every now and then, kapag may nagustuhan ako na gamit ng baby, I buy it and I keep it sa baby room.

“It’s a sign nga na I am ready to have a baby. Kaya nire-ready ko na ang sarili ko,” sabi ni Heart.

Isang baby lang daw ang gusto nila Heart at ng mister niyang si Chiz Escudero. May magandang rason si Heart kung bakit one child lang ang gusto nila.

“Parang gusto naming ibuhos lahat ng love namin sa magiging baby namin ni Chiz.

“I feel na kapag isa lang ang anak ninyo, you can attend to all his or her needs habang lumalaki siya.

“Si Chiz kasi, he has two kids na and I love both of them dearly. Kapag dumating pa itong baby namin, magiging tatlo na sila.

“It’s already a handful, pero adjusted na ako sa mga anak ni Chiz. I learn every day from them on how to be a mom,” diin niya.