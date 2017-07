BABY PINATAY NG SABOG NA TITA

Wala nang buhay habang nakalubog sa kanal ang isang sanggol na lala­ki nang matagpuan ng kanyang mga kapitbahay at kaanak makaraang ba­lutan ng tape ng kanyang tiyahin na sabog sa shabu ang bibig nito at ikulong sa loob ng kabinet bago itapon sa kanal dahil sa walang tigil na pag-iyak sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Caloocan City Police partikular na ni PSSupt. Chito Bersaluna, ganap umanong alas-11:30 ng gabi nang matagpuan ang mga labi ni Bryan Jay San Agustin, isang taong at pitong buwang gulang na batang lalaki sa kanal na matatagpuan sa Palong Street, Barangay 70 ng nasabing lungsod.

Nakita umano iyon ng isa sa mga residente sa lugar na nakakita rin sa suspek na tiyahin ng biktimang si Maria Ruth Mariano, 23, na kasama sa bahay ng biktima na siyang nagtapon sa hindi na gumagalaw noong paslit.

Agad namang naaresto ang suspek na umaming siya nga ang may kagagawan ng kamatayan ng biktima.

Bago umano iyon ay iniwan umano sa kanya ng biyenan ang biktima. Hindi umano tumitigil sa pag-iyak ang paslit na labis niyang ikinabuwisit lalo na at nag-aalaga rin umano siya ng dalawa pang maliliit na anak.

Nang hindi talaga umano tumigil sa kakaiyak ang biktima ay doon na umano niya binalutan ng tape ang bibig nito saka binalutan pa ng damit ang buong katawan ng bata at ikinulong sa loob ng kabinet.

Kinagabihan nang kanya na itong balikan ay wala na itong buhay kaya hinintay niyang lumalim pa lalo ang gabi saka inilabas ang biktima at itinapon sa kanal kung saan ito natagpuan na akala mo ay nagtapon lamang ng basura.

Lingid sa kaalaman ng suspek ay may nakakita pala sa kanyang kapitbahay na siyang nagbigay-alam sa mga awtoridad.

Aminado rin ang suspek na high siya sa shabu nang gawin niya ang krimen at tila may may bumulong umano sa kanya na i-tape, ikulong hanggang mamatay at saka itapon ang biktima.

Nasa kustodiya na ngayon ng Caloocan City detention cell ang suspek na nahaharap sa kasong murder.

Labis naman ang kanyang paghingi ng tawad sa kanilang pamilya at sinabing hindi niya umano iyon magagawa kung hindi siya bangag sa shabu.