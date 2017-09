‘Baby pasabog’ nina Richard-Sarah, muntik pumalpak dahil kay Annabelle

Muntik ma-preempt ni Annabelle Rama ang BIG “pasabog” nila sa reality TV series ng kanilang pamilya, ang It’s Takes Gutz to be a Gutierrez, sa E! noong Lunes.

Sa kanyang Instagram account kasi na @annabelleramaig ay nagkamali si Bisaya sa pagpo-post ng picture layout na kino-congratulate sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati samantalang hindi pa nagi-air ang reality TV series nila noong Lunes.

Buti na lang at hindi niya nalagyan ‘yon ng caption na buntis na nga si Sarah at magiging kuya na si Zion, huh!

Nang tawagan kami ni Bisaya, ikinuwento niya na nagre-react sina Ruffa at Raymond Gutierrez sa pinost niya.

“Bakit ko raw pinost ‘yon, eh, wala pa naman ang announcement. Kasi naman, panay ang kulit sa akin ng mga anak ko na mag-promote sa Instagram ng show namin para abangan daw.

“Eh, isa ‘yung picture na ‘yon nina Richard at Sarah na may ‘congratulations’ sa pinadala sa akin ni Lindsay (Ngo) ng E! at nai-post ko naman. Malay ko ba sa mga ganoon. Sana hindi kaagad nila pinadala sa akin para hindi ko na-post.

“Si Kara (Mitzki, co-manage niya sa Viva) ang inutusan ko na mag-post para nga ma-promote ang It’s Takes Gutz to be a Gutierrez. Namili lang naman ako sa pictures na pinadala sa akin ni Lindsay, malay ko ba na hindi pa pala puwedeng i-post ‘yon.

“Kasi naman advance na ipinadala sa akin. Pero dinelete ko na lang. So, marami tuloy ang nagme-message at nagte-text sa akin na bakit ko raw dinelete? Saka bakit ko raw kino-congratulate sina Chard at Sarah, kaya lalo tuloy silang na-curious.

Ako naman, quiet na lang, sabi ko, manood na lang sila ng It’s Takes Gutz to be a Gutierrez,” kuwento pa ni Bisaya.

***

Dahil hindi pa busy at hinihintay pa ang next series niya sa GMA 7, abala muna sa pagluluto si Ivan Dorschner. Sabi sa amin ng binata, noon pa siya nagluluto-luto, pero nag-try siya kamakailan na magluto ng monggo at success naman daw!

Favorite raw kasi niya ‘yon, kaya naisipan niyang magluto no’n. Ang iba pang favorite ni Ivan ay pasta at steak.

“Chicken can be difficult,” sey niya, kaya hindi raw siya nagluluto ng chicken dishes.

“Kailangan lutong-luto kasi ang chicken. Napapasok ang germs sa loob ng meat mismo ng chicken, hindi katulad ng beef na puwedeng i-sear lang sa labas and hilaw pa sa loob,” ang mala-chef na sabi pa ni Ivan.

Ang inila-loveteam sa kanya ng fans na si Barbie Forteza (na girlfriend talaga ni Jak Roberto at kapareha naman ni Ken Chan sa isang coming soon movie ng Regal Entertainment) ay hindi pa raw niya naipagluluto dahil wala raw time noong ginagawa pa nila ang Meant To Be.

***

Kung ang ABS-CBN ang nangunguna sa primetime dahil sa shows na FPJ’s Ang Probinsyano, La Luna Sangre, at A Love To Last (na sa Biyernes na ang finale episode), kabog naman sila ng GMA 7 sa afternoon slot dahil sa mga show na Ika-6 Na Utos at Impostora.

Pak na pak ang mga awayan nina Sunshine Dizon at Ryza Cenon sa Ika-6 Na Utos at talagang nakakaloka ang mga eksenang ganoon.

Sa Impostora naman, mapapalakpak ka rin sa awayan ng dalawang Kris Bernal at madadala ka sa intimate scenes nina Kris at Rafael Rosell, ‘noh?!