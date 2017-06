Baby ni Pauleen, ibubunyag na ang gender

By Jun Lalin

Noranians, umalma sa FORMER Superstar

MAY gender reveal sa Instagram account ng Eat Bulaga (@eatbulaga1979) sa magiging baby nina Bossing Vic Sotto at Pauleen Luna.

Makikita sa video kung paanong ni-reveal nina Bossing Vic at Pauleen sa mga kasamahan nila sa Eat Bulaga ang gender ng magiging anak nila.

Gustong i-share ng mag-asawa sa loyal viewers ng Eat Bulaga ang moment na ‘yon, kaya ia-upload ang video na kinunan sa hosts room ng noontime variety show.

Nasa backstage kami ng Eat Bulaga nang kunan nila ang gender reveal video, pero quiet kami dahil hindi namin type na i-preempt ‘yon, huh!

Nakakatuwa si Bossing Vic nang lumabas siya sa hosts room dahil bawat madaanan na staff ay tinatanong niya kung tama ba ang hula.

Hindi lang kasi ang hosts ng Eat Bulaga ang humula sa gender ng baby nina Bossing Vic at Pauleen, pati ibang staff, kasama rin sa hulaan, huh!

Anyway, ang loyal viewers ng Eat Bulaga, may kanya-kanyang hula rin, kaya ngayong 10:00 AM nila malalaman kung tama ba sila, huh!

Bakasyon ng ilang araw sa Hong Kong ang Dabarkads at may kanya-kanya silang gagawin doon.

***

Hindi naa-appreciate ng fans ni Nora Aunor ang pagtawag dito ng iba bilang “former Superstar.”

Kalapastanganan daw ‘yon kay Mama Guy.

Nagre-react ang Noranians kapag ganoon ang tawag sa kanilang idolo.

Para sa Noranians, kaya nagkaroon ng iba’t ibang tag ang mga artista, katulad ng Megastar ni Sharon Cuneta, Star for All Seasons ni Vilma Santos, Diamond Star ni Maricel Soriano at iba pa ay dahil sa pagtawag sa kanilang idolo bilang Superstar.

OK lang daw na may ibang mga artista ngayon na tinatawag na ring Superstar (si Judy Ann Santos ang unang tinawag na Young Superstar), pero huwag daw alisan ng tag na ganoon si Mama Guy.

Kung achievement din ang pag-uusapan, napakarami raw achievements ni Mama Guy kumpara sa ibang stars sa local showbiz industry, kaya dapat lang daw na manatili ang tawag na Superstar sa premyadong aktres.

***

Ipinalabas kagabi ang guesting ng mag-asawang Chynna Ortaleza at Kean Cipriano sa Celebrity Bluff.

Nang mag-taping sila noong Huwebes, kasama nila ang anak na si Stellar.

Lampas isang taon na ang bata at nakakatuwa ito.

In fairness, hindi iyakin si Stellar, huh?!

Sanay din sa mga tao ang bata dahil sumasagot-sagot pa siya nang tinatanong namin.

Hindi pa nakakapagsalita nang marami ang bata, pero parang nakakaintindi na siya kapag tinatanong, huh!

Ang maganda pa, malayang nakakapagtrabaho sina Chynna at Kean dahil OK lang sa kanilang anak na naiiwan ito sa nag-aalaga sa kanya.

Kahit baby pa si Stellar, alam na ng anak nina Chynna at Kean na artista ang mga magulang.

Kapag nakasalang sa taping ang mga ito ay kailangan na maiwan muna siya sa nag-aalaga sa kanya.

Mukhang sobrang happy ang mag-asawa nang makita namin sa ta­ping ng Celebrity Bluff.

Tuwang-tuwa si Chynna nang makita si Ruffa Gutierrez na nakasama niya noon sa Habang Kapiling Ka at si Raymond Gutierrez na nakasama niya nang ga­wing parang reality show ang Click.