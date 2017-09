‘Baby’ ni Bela, type ni Angel

NAKASABAY namin sa elevator ng ELJ building ang isa sa mga producers ng pelikulang Last Night na si Neil Arce. Sinubukan naming i-ambush interview ito although nagpaalam kaming ia-ambush interview nga namin siya.

Naaliw kami dahil careful si Neil magsasagot. Katwiran niya, baka iba raw ang mailagay na title.

Tinanong namin si Neil kung wala ba itong planong i-produce ng pelikula ang girlfriend na si Angel Locsin at ang ex-girlfriend na si Bela Padilla ang writer tulad ng Last Night. Naiiling na nangingiti lang ito pero inaming nabasa ni Angel ang script na sinulat ni Bela na Last Night.

Aniya, “Actually ang isa sa mga unang bumasa nito, si Angel.”

Nagustuhan ni Angel?

“Oo, gusto niya,” sey ni Neil.

Hindi ba nasabi ni Angel sa kanya na sana gawan din siya ni Bela ng script?

“Tanong ko sa kanya,” natawang sagot naman ni Neil.

***

Jake Vargas, takot kay John Estrada

MAG-IISANG taon na ang relasyon nina Inah de Belen at Jake Vargas pero hindi pa rin naipapakilala ng dalaga ang boyfriend sa kanyang daddy na si John Estrada. Sobrang busy raw ng daddy niya na hindi talaga nagtutugma ang mga schedules nila.

Tuwing weekend daw kasi sila madalas magkita ng ama, pero kapag weekend naman, nasa Subic daw si Jake. So sabi namin kay Inah, baka naman kasi ‘afraid’ ang boyfriend na makaharap si John.

“Hindi ah, sobrang gusto na niyang ma-meet ang dad ko. Kaya lang hindi pa lang talaga.

“May family rin naman si Jake. Eh siyempre, kapag weekend lang niya nakikita.”

Tinatanung-tanong naman daw siya ni John sa lovelife niya at tinanong na rin siya kung seryoso na ba sila.

“Sabi naman niya just enjoy, ‘wag sobrang serious muna. Don’t think of anything muna like future, just enjoy lang.”

Hindi naman na raw siya pinaghihigpitan ng parents niya sa lovelife dahil katwiran niya, nagkaroon na rin siya ng dalawang boyfriend in the past at adult na raw siya.

“Nakikita rin kasi nila na close naman si Jake sa family ko and si Jake rin sa family niya.”

Kung si Jake ay hindi pa nami-meet ni John, si Inah naman, kilalang-kilala na ng pamilya ni Jake.

Ilang beses na rin daw siyang nakapag-spend ng weekend sa Subic kasama ang family ng boyfriend.

“Pumapayag naman ang Mom ko. Kasi before, hindi talaga ako pinapayagan lalo na kapag mga out-of-town.”

Nakausap namin si Inah sa taping ng Magpakailanman kunsaan, silang dalawa ni Martin del Rosario ang mga bida ngayong gabi sa kuwentong Beki Ka, Tibo Ako, Forever Tayo: The Gemini Naraga and Myen Oronan Story. First time niyang gaganap na tibo na nabuntis pa ng boyfriend na beki.

In real life, marami rin daw siyang kaibigang tibo. Pero wala naman daw siyang experience na niligawan siya ng tibo. Wala rin naman daw siyang na-bet na beki pala.