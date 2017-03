BABALIK NA ANG SUMPA!

By Bernard Taguinod

Itinuring na sumpa­ ni Buhay Party-list Rep. ­Lito Atienza ang ginawang­ pagbabalik ng Kamara sa parusang kamatayan nang ilusot kagabi sa ikatlo at huling pagbasa ang kontrobersyal na panukalang batas.

Sa pamamagitan ng nominal voting, 217 mambabatas ang bumoto ng Yes sa pagbabalik ng death penalty habang 54 lamang ang tumutol at may isang nag-abstain.

Ilan sa mga bumoto ng “No” ay sina dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, Batangas Rep. Vilma Santos, Ilocos Norte Rep. Imelda Marcos, Atienza at Mariano Michael Velarde, Quezon Rep. Bolet Banal, Bukidnon Rep. Manuel Zubiri, Akbayan Rep. Tom Villarin, Kabataan Rep. Sarah Elago, Ifugao Rep. Teddy Baguilat at Magdalo Rep. Gary Alejano.

Ayon pa kay Atienza, hindi man lamang ikinonsidera ng kanyang mga kasamahang kongresista ang 86% Katolikong Pilipino nang magdesisyon ang mga ito na ibalik ang bitay.

Sinabi naman ni Ifugao Rep. Teddy Brawner­ Baguilat na kung mayroon mang may karapatang magpasya sa buhay ng mga Filipino, walang iba kundi ang Diyos lamang dahil ito ang nagbigay buhay sa lahat ng nilalang at hindi ang mga mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

“Una sa lahat, ang ­aking pagtutol sa death penalty ay batay sa ­aking pananampalataya.

Diyos ang nagbigay ng buhay natin at tanging Siya lang ang dapat bumawi nito,” ani Baguilat.

Sinabi naman ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao na anti-poor ang death penalty dahil mula nang maipatupad uli at ma-abolish noong 2006 ay pawang mga mahihirap lamang ang nailinya sa death row na kinabibila­ngan ng mga factory workers, cons­truction workers, drivers at magsasaka na pawang walang kakayahan na idepensa ang kanilang sarili sa korte.

Ayon naman kay Gabriela party-list Rep. Emmi de Jesus, ngayon pa lamang ay nangingilabot ito sa magiging kalaga­yan ng mga mahihirap na siyang tunay na biktima ng mga sindikato ng droga na hanggang nga­yon hindi pa nasusugpo ng gobyerno gayung halos 8,000 ordinaryong tao na ang napapatay sa ­giyera kontra droga.

Samantala, sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na natalo man sa botohan para pigilan ang pagpasa sa death penalty sa ikatlo at huling pagbasa, ikinararangal naman niya ang mga kongresista na bumoto ng “no” sa panukala.

Tinawag ni Lagman na ‘brave souls’ ang 53 kongresista na kasama niyang nanindigan at tumayo para tutulan ang pagbabalik sa parusang kamatayan.

Ayon pa kay Lagman, saludo siya sa katapa­ngan ng 53 anti-death penalty congressmen at hinaha­ngaan niya ang mga ito.

Aniya pa, hindi naman natatapos sa botohan ang kanilang pakikipaglaban kahit pasado na ang panukala sa Kamara dahil tuloy ang laban sa Korte Suprema.

Bagama’t naaprubahan na sa Kamara, wala pang linaw ang lagay ng kaparehong panukala sa Senado. Kailangan pang hintayin ng Kamara ang bersyon na maipapasa ng Senado bago ito talakayin sa bicameral conference committee at maisumite sa tanggapan ni Pangulong Duterte upang ma­ging ganap na batas.