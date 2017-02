Babala ni PDu30: ‘Mag-suicide ako’

Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na tatakutin niya ang mga e­lementong patuloy sa pagpapakalat at paggamit ng ilegal na droga na magsu-suicide siya kasabay ng suspensyon ng operasyon sa “Oplan Tokhang”.

“Kung ayaw nilang huminto mag-suicide ako. Takutin ko na lang sila. Mag-bomber na lang ako, suicide bomber,­” ang paliwanag ni Pangulong Duterte sa ambush interview sa Malacañang kaugnay ng balitang ­balik na naman ang bentahan ng shabu sa kalye.

Aminado ang Pangulo sa impormasyong laga­nap na naman ang benta­han ng ilegal na droga.

“Alam ko. I got out of Malacañang, I know. Totoo ‘yan. Lumabas talaga ako ng Malacañang. Hindi ko lang…” biting pahayag ng Pangulo nang hingan ng kumpirmasyon kung alam na niya ang balita.

Nangako rin ang Pa­ngulo na tatalakayin niya sa Philippine National Police (PNP) at Armed For­ces of the Philippines (AFP) ang impormasyong nakalap hinggil sa mul­i na namang pagbabalik sa kalye ng bentahan ng shabu.

“Well, I’ll discuss it with the police and the military,” sabi pa ng ­Pa­ngulo.