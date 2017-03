Babaeng usap-usapan ng barkada

Dear Kuya Rom,

Pagkatapos ng apat na taong naging boyfriend ko siya, napatunayan kong tapat siya sa akin.

Siya ang pinakaromantiko at pinakamabait na lalaki para sa akin, at pinakasalan ko siya. Pitong taon na kaming nagsasama at may dalawang anak.

May sariling bahay kami na malapit sa bahay ng mga magulang niya kung saan siya lumaki, kaya marami siyang kaibigan at kakilala sa barangay namin.

Pagkagaling sa trabaho, bago siya umuwi, madalas siyang napapadaan sa bahay ng best friend niya, nag-iinuman silang kasama ang barkada. Okay lang sa akin ito, dahil hindi naman siya lasing na umuuwi.

Minsang kumakain kaming dalawa sa isang hotel restaurant, napansin kong kakilala niya ang kahera. Nagkuwento siya. Ang pangalan ng babae ay Virgie, at pinag-uusapan ng barkada.

Mahilig daw ito na makipag-inuman at sumiping sa iba’t ibang lalaki. Minsan nakipag-inuman si Virgie sa kanila, at dahil sa kalasingan natulog ang babae sa bahay ng best friend ng asawa ko. Kuwento niya, kasama siya ng barkada nang gabing iyon.

May isang araw na kumain pa nga raw ng hapunan ang barkada niya sa hotel restaurant kung saan kahera si Virgie. Ang sabi ko, “Naloloko ba kayo sa babaeng ito?” Ang sagot niya, “Ikaw lang ang mahal ko, sweetheart.”

Ayaw kong mag-isip ng masama. Alam kong tapat sa akin ang asawa ko. Pero may dahilan ba para kabahan ako sa ginagawa niya? Sasabihan ko ba siya? O hintayin ko na lang kung saan papunta ang kuwentong ito ng magkakaibigan? –- Hilda

Dear Hilda,

Mukhang sobrang nahihilig pag-usapan ng barkada si Virgie. Maaaring nadadala lamang ang asawa mo sa kuwento tungkol sa babaeng ito at ang pagsiping nito sa iba’t ibang lalaki. Pero hindi ibig sabihin na baliwalain mo ang mga pagkakataong nakikita at nakakainuman ng asawa mo si Virgie.

Kausapin mo siya sa paraang hindi lalabas na nagdududa ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na kapansin-pansin ang pagkahilig niya at ng barkada kay Virgie.

Iparating mo sa kanya na gusto mong mag-ingat siya, maging alerto sa maaaring masamang mangyari. Sapagkat kapag nakainom ng alak ang isang tao, dumarating sa puntong nakagagawa siya ng isang bagay na hindi maganda.

Ipadama mo rin sa kanya na kinakabahan ka sa madalas at halos gabi-gabing pakikipag-inuman niya na maaaring makasira sa kanyang kalusugan.

Ang madalas na pag-inom ng alak ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng heart attack, kanser sa lalamunan, kanser sa baga at kanser sa atay.

Ito ay nakakasira sa buto, sa kidney, nagiging sanhi ng pagkabaog, at may masamang epekto sa sex life ng mag-asawa.

Ipaliwanag mo sa kanya na mahalaga ang kanyang kalusugan para sa kinabukasan niya at ng buong pamilya. Isipin niya kung ano ang mas importante para sa pamilya.

Bilang pamilyadong lalaki, pangunahing bigyan niya ng pansin ang kabutihan ng pamilya, hindi ang barkada, at huwag nang pansinin pa si Virgie o ibang babae.

Ipaunawa sa kanya na mabuti ang magkaroon ng mga kaibigan, pero hindi para sa kalokohan. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom