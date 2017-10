B-day wish ni Mrs. Granada magising na si Isabel

Kalabisan na ang sabihing napakalungkot o iyak nang iyak ang Mommy ni Isabel Granada na si Mommy Gwapa sa alam niyang kalagayan ngayon ng anak.

Walang ina, lalo na sa mommy ni Isabel na nag-iisang anak nito ang aktres at masasabing mahal na mahal.

Kasalukuyan pa rin na nasa ICU ng Hamad General Hospital sa Doha, Qatar si Isabel, unconscious pero at least, stable naman daw ang vital signs nito at naghihintay lang ng signal na puwede na ngang maoperahan.

Kaarawan ng Mommy ni Isabel nu’ng October 25 at wala itong hinihiling sa Panginoon kung hindi ang magising na ang anak at maka-recover sa nangyari rito.

Base sa nakausap ni Mommy Gwapa, posibleng kagabi o nga­yong araw na ito ay lilipad na ito papuntang Qatar, depende raw sa ibibigay ng embassy para madalaw at makasama ang anak.

Nakakabagbag ng damdamin ang naging pahayag daw nito na guma­ling lang ang anak, kahit ang buhay na niya ang kapalit.

At wala na nga raw na hihigit pang magandang regalo sa kanyang kaarawan kung hindi ang malamang gising at maka-recover na si Isabel.

Sa kabila ng kalungkutan at pag-aalala, nagpapasalamat si Mommy Gwapa sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang anak.

At halos lahat naman talaga, iisa ang pana­langin, ang sana ay malagpasan ito ni Isabel, muling magising at maka-recover.

Super Ma’am todo-tanggol kay Marian

GOOD thing na may mga kasamahan sa Super Ma’am ang nagdedepensa kay Marian Rivera sa pangit at negatibong isyu na gusto na namang idikit sa Kapuso Primetime Queen.

Hindi natiis ni Shyr Valdez na hindi sumagot sa di umano’y source na taga-production din daw na nagkukuwento raw ng hindi magandang attitude ni Marian sa set.

At ganun din ang baguhan na si Andrew Gan.

Eh, not for anything else, kahit nang magpunta kami kamakailan lang sa set ng Super Ma’am, feel mo ang maayos na samahan ng lahat. Si Marian, isa na yata sa pinaka-transparent na artistang nakilala namin.

Mararamdaman mo sa kanya kung sincere siya sa sinasabi niya. Halatang napaka-happy nito sa set, sa mga kasama at talagang sinasabi niya na sobrang saya lang nila sa Super Ma’am.

At kahit ang mga kasamahan niya, lahat sila, all-praises din kay Marian, mula sa mga baguhan tulad ng leading man niya na si Matthias Rhoads hanggang sa mga veteran stars tulad ni Ms. Helen Gamboa.

Sa kanilang lahat, hindi na nakakapagtakang si Marian ang may pinakamaraming eksena. Noong nagpunta kami ng taping, naghintay talaga kami dahil siya ang madalas na nakasalang. Pero walang kiyeme.

Aminado naman si Marian na mahirap ang ginagawa niya ngayon sa Super Ma’am tulad ng mga fight scenes, ang pagpapalit lang niya ng make-up as Minerva and Super Ma’am, pero dahil nga masaya siya sa ginagawa at mga kasama, carry lang daw lalo na at pinili niya talaga ang naturang primetime serye.

Unfair rin naman siguro sa aktres na ginagawan ng isyu o hindi magandang kuwento para lang ano nga ba? Masiraan ito?