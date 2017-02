‘Ayaw naming maging tanga’ — Ping

Magpapadala ng liham ang Senate committee on public order and dangerous drugs sa Amnesty International (AI) upang tanungin kung mayroon itong pinanghahawakang ebidensiya­ sa kanilang report na binabayaran ang mga pulis sa bawat napapatay na drug suspect.

Sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na gusto lang niyang makasiguro na may ebidensiya ang AI bago mag-imbestiga ang pinamumunuan niyang komite.

Nangangamba si Lacson na baka maging tanga lang sila kapag pinatulan agad ang report ng AI at dumating sa punto na humarap ang mga kinatawan nila sa imbestigasyon para sabihing hindi nila mailalantad ang source ng impormasyon.

“Kung sa 66-page ­report na ‘di pa namin nababasa na may in-identify na tao na pinanggalingan sinabi nilang source nila, ang susunod na tanong, may sworn statement ba ‘yan?” paliwanag ni Lacson.

“E kung sabi ng AI ‘di namin puwede i-reveal we want to protect our source, dead end tayo. Ang PNP, tatanggi ng PNP. Sasabihin ng AI, hindi totoo ‘yan kasi may nakausap kami. E sino nakausap niyo? E gusto namin protektahan. Eh patay na tayo. Nagmukha na tayong tanga roon,” diin pa ni Lacson sa isang programa ng himpilang DzBB.

Isiniwalat pa nitong hindi na niya hihintayin ang isasampang resolus­yon ni Sen. Francis Escudero dahil puwede naman itong ikarga sa hearing ng tokhang for ransom issue hingggil sa pagdukot at pagpatay kay Korean businessman Jee Ick Joo.

“May instruction ako na sulatan namin ang AI para malaman directly from them anong pinanghahawakan ebidensya para magsuporta sa kanilang sinulat. ‘Pag ganoon ‘di na kailangan ng resolution. Puwedeng incorporate kasi tokhang din ‘yan,” ani Lacson.

Matatandaan na sa inilabas na report ng AI, binabayaran daw ang mga pulis ng P5,000 hanggang P15,000 sa bawat operasyon na may mapapatay na drug ­suspect.

Higit sa 6,000 na ang napatay sa war on drugs ng administrasyong Duterte, ilang libo rito ay resulta ng police ope­ration kung saan nanlaban umano ang mga drug suspect kung kaya binaril at pinatay ang mga ito.