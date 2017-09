AYAW MAGPAUTANG, ANAK PINATAY

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nawalan ng saysay ang kasabihang blood is thicker than water matapos itong patunayan ng isang mag-amang negosyanteng Chinese kung saan pinagbabaril ng ama ang kanyang sariling anak na lalaki matapos na umano’y hindi pautangin ang ama at magtalo ang mga ito sa Quezon City, kahapon ng umaga.

Base sa naantalang report na nakarating kay QCPD Director Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, nakilala ang biktima na si John Sy y Ngo, 50, may asawa, negosyante at nakatira sa 5 Dampol St., Brgy. Damar Village ng nasabing lungsod.

Habang naaresto naman at kasalukuyang nakadetine sa QCPD-CIDU Detention Cell sa Camp Karingal ang supek na si Antonio Sy, 83, negosyante, ng 40 Dangalan St., ng nasabi rin Barangay.

Napag-alaman kay Eleazar na nangyari ang krimen dakong alas-7:15 ng umaga sa bahay mismo ng biktima pumunta umano ang ama na suspek para manghiram ng pera subalit tinanggihan umano ito ng batang Sy kaya nagalit ang suspek.

Lumilitaw pa sa imbestigasyon ni SPO1 Marvin Masangkay ng CIDU na matapos umanong tanggihan ng biktima ang ama ay nagkaroon pa ang mga ito ng mainitang pagtatalo, hanggang sa magpasya na lang umalis ang batang Sy. Sumakay ito ng kanyang Mitsubishi Pajero subalit dito na dalawang beses na binaril ng ama ang kanyang anak.

Nagtamo ang biktima ng dalawang tama ng bala sa kaliwang dibdib mula sa caliber .45 glock 30 na baril ng ama. Nasaklolohan pang maitakbo ang biktima sa Chinese General Hospital subalit idineklara rin itong dead-on-arrival.

Agad naman naaresto ang suspek ng mga barangay opisyal at agad itinurn over sa QCPD kung saan na-recover sa kanya ang ginamit na baril at nahaharap ngayon sa kaukulang kaso.