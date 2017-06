Automatic debit, deductions at zero balance sa mga BPI accounts

Nagpanic ang milyun-milyong depositors ng Bank of the Philippine Islands (PBI) dahil sa reklamo ng automatic debit, unauthorized deductions at negative balances sa mga accounts.

Umaga pa lang ng Miyerkules, dagsa na ang reklamo mula sa mga depositors na nag-transaksyon sa ATM machines dahil sa nawawalang pera sa deposito.

May ilan ding nawalan ng kulang-kulang P10,000 sa accounts, ang iba naman ay halos dalawang beses naka-experience ng automatic debit at nadoble ang credits dahil naipatong ang mga past transactions sa mga accounts.

Sinuspinde muna ng BPI ang access sa electronic channels upang mapabilis ang pagtugon sa problema. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi maka-access sa online ang mga kliyente.

WALANG HACKING

Samantala mabilis na nilinaw ng pamunuan ng BPI na walang nangyaring ‘hacking’ sa pagkawala ng mga accounts, kundi isa lamang itong systems error.

“We have identified an internal system error that caused some transactions occurring between April 27 and May 2 to be double-posted as of June 6. We have identified the root cause of this error, and are temporarily suspending access to electronic channels to speed up rectification,” bahagi ng advisory ng BPI.

Humingi rin ng paumanhin ang BPI sa naturang glitches at error sa kanilang system.

Inaayos na rin umano ang internal error at sisikaping matapos ito ngayong araw kaya walang dapat ipangamba.

Otomatiko rin umanong babalik ang mga nadebit na account at mapapalitan ang mga nawalang pera sa deposito.

Bukas din anila ang lahat ng sangay ng BPI para sa inquiry at reklamo ng mga depositors.