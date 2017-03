Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

8:00 a.m. — FEU vs DLSU (m)

10:00 a.m. — Ateneo vs UP (m)

2:00 p.m. — FEU vs Adamson (w)

4:00 p.m. — DLSU vs NU (w)

Hinigpitan ng Ateneo ang hawak sa No. 1 nang pulbusin ang University of the Philippines 25-15, 25-14, 25-15 sa UAAP Season 79 women’s volleyball sa Araneta Coliseum kahapon.

Nagpakawala si Jhoana Maraguinot ng 17 points at nilipad ng Lady Eagles ang pang-anim na sunod na panalo.

Sa 7-1 win-loss record, kailangan ng Ateneo ng da­lawa pang panalo para kunin ang unang Final Four seat.

“Meron naman (baon for Final Four) kasi seven wins, nine wins Final Four ka na eh so mas malapit kami ‘yung unang makaka-reach ng nine wins sana, agad-agad,” pahayag ni Ateneo assistant coach Sherwin Meneses.

Nag-ambag si Kat Tolentino ng 10, nine si Bea de Leon at tumapos si Michelle Morente ng nine points, 13 digs at six excellent receptions para sa Lady Eagles.

Nasa attack mode ang Ateneo, namigay si Jia Morado ng 38 excellent sets na na-convert ng Ateneo sa 44 na atake sa loob ng 1 hour, 6 minutes na bakbakan.

Gumawa si Isa Molde ng eight points para sa Lady Maroons na nalaglag sa 4-4 matapos umarangkada ng apat na sunod na panalo sa umpisa sa torneo.

Sa unang laro, nakuha ng UST ang fourth straight win nang sakmalin ang UE 25-21, 25-15, 25-23.

Kapwa nagtala sina Pam Lastimosa at Christine Francisco ng 10 points para sa Tigresses na umangat sa 5-3 katabla ang NU sa third.

Ito na ang pinakamahabang winning streak ng UST sa ilalim ni coach Kungfu Reyes.

Bago nakuha ang panalo ay nakipaglandian muna sa panganib ang Tigresses nang tambakan sila ng Lady Warriors 12-6.

Sumugal si Reyes sa kanyang second stringers sa pangunguna nina Lastimosa at Francisco na agad naman nagpakitang gilas para ibigay sa UST ang kalamangan 17-15 matapos ang 11-3 rally.

Hindi na nagsayang ng oras ang Tigresses sa third set at kinuha na ang 19-8 lead.

Tumapos si Shaya Adorador ng 13 marka para sa UE, nalaglag sa 1-7.