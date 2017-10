Atio pinakanta habang binubugbog

Pigil ang pag-iyak at pamimilipit sa nararamdamang sakit habang pilit na inaawit ni Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III ang Aegian hymn sa gitna ng halinhinang pagsuntok sa kanya sa initiation rites ng mga ka-brod sa Aegis Juris fraternity.

Ganito inilarawan ni Marc Anthony Ventura kung paanong isinailalim nila sa hazing ang University of Santo Tomas (UST) freshman law student na nagwakas sa trahedya sanhi ng matinding paghihirap na dinanas nito mula sa mga miyembro ng Aegis Juris.

Isa si Ventura sa mga akusado sa pagkamatay ni Atio pero isinailalim sa Witness Protection Program (WPP) ng Department of Justice (DOJ) matapos magpasya na magsasabi ng katotoha­nan sa sinapit ng biktimang neophyte.

Sa anim na pahinang affidavit na isinumite ni Ventura kahapon sa DOJ, inilahad nito na sinimulan nila sa isang taimtim na panalangin ang ‘pagbi­binyag’ kay Atio. Isa aniyang requirement sa mga neophyte ang pag-awit ng Aegian hymn habang ‘binibinyagan.’

Pinangalanan din ni Ventura ang 23 fratmen na nakita niya sa frat library habang ginagawa ang hazing kay Castillo at kabilang dito sina Edric Pilapil, Zach Abulencia, Daniel Ragos, Dave Felix, Sam Cagalingan, Alex Cairo, Luis Kapulong, Kim Cyrill Roque, Ged Villanueva, Arvin Balag (ang presidente ng Aegis Juris), Ralph Trangia, Oliver John Audrey Onofre, Mhin Wei Chan, Daniel Hans Matthew Rodrigo, Karl Matthew Villanueva, Joshua Joriel Macabali, Axel Munro Hipe, Marcelino Bagtang, Zimon Padro, Jose Miguel Salamat, Leo Lalusis, Robin Ramos, Alex Bose, at isang babaeng kasama nito na hindi miyembro ng frat.

Tinukoy ni Ventura sina Abulencia, Ragos, Cagalingan, Cairo, Kapulong, at Pilapil na ilan sa mga sumusuntok sa mga braso ni Castillo hanggang mamaga ang mga ito. Hindi na aniya niya nakilala ang iba pang sumusuntok kay Atio dahil madilim at patay ang ilaw sa loob ng frat library.

Dagdag ni Ventura, may nagkakantahan sa karaoke upang hindi marinig sa labas ang ginagawa nilang pagbibinyag kay Atio.

Inamin din ni Ventura na kasama siya sa mga pumalo ng spatula sa mga braso ni Cas­tillo upang pakalmahin ang mga muscle nito mula sa pamamaga.

Nagsimula aniya ang seremonya bandang alas-dos ng madaling-araw at ginawa ang final rites kay Atio pasado alas-singko ng umaga kung saan ay pinag-stretching muna ito bago simulan ang pagpalo ng paddle.

Gamit ang isang marker, minarkahan daw muna ang hita ni Atio mula sa pagitan ng ilalim ng puwet at sa taas ng likod ng tuhod sa mag­kabilang hita para maging target at huwag tamaan ang hindi dapat tamaan.

Si Hipe na master initiator ang una umanong pumalo ng paddle kay Atio. Nagmula naman ang ikalawang paddle kay Trangia samantalang si Balag ang nagbigay ng ikatlong paddle kung saan ay napaluhod si Atio.

Nang kumalma na, muli siyang pinalo ng paddle ng pang-apat na beses ng isang bagong brod na hindi maalala ni Ventura pero kaya raw niyang ituro kapag kanyang nakita.

Nawalan ng malay si Atio sa ikaapat na paddle pero nang bahagya itong gumalaw ay hinampas siya ng ikalimang paddle ni Balag. Dito na raw napasubsob at nag-collapse si Atio subalit umuungol pa ito kapag tinatawag.

Pinaupo umano nila si Atio sa silya at pinaamoy ng ammonia habang may sumusuri ng kanyang pulso at hininga. Patuloy din umano na may kumakausap kay Atio kahit hindi ito gaanong sumasagot.

Makalipas ang 15 hanggang 20 minuto, lalo na umano silang kinabahan dahil hindi pa rin gumigising si Atio kung kaya’t tinawag nila si Balag para patakan si Atio ng kandila sa paa at sa dibdib upang dumilat ito.

Nagpa-panic na aniya sila dahil wala pa ring reaksyon si Atio kahit ilang beses nila itong ginawa. Nang hindi pa rin nagkakamalay si Atio bandang alas-sais ng umaga, sinabi ni Ventura na iminungkahi ni Ro­bin na dalhin na sa ospital ang biktima.