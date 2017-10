Atio hindi raw namatay sa hazing kundi sa kanyang sakit sa puso

Iginiit ng isa sa pangunahing suspek sa pagkamatay ng hazing victim na si UST Freshman law student Horacio “Atio” Castillo III na posibleng hindi nito ikinamatay ang hazing kundi ang iniinda niyang kondisyon sa puso kaya dapat umanong madismiss ang kaao iainampa laban sa kanya.

Sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa Department of Justice (DOJ),sinabi ni John Paul Solano nasawi si Atio base sa medico-legal report dahil sa sakit sa puso na kung tawagin ay “hypertrophic cardiomyopathy” o HCM.

Sinabi pa ni Solano na ang isang tao na may HCM ay malaki ang tsansa na magkaroon ng “cardiac failure.”

“To emphasize what is clear from the medico-legal report is that Horacio has HCM which is a pre-existing heart disease. From my study as a licensed medical technologist, HCM could not have been caused by hazing or any physical activity. Patients with HCM have an increased risk for cardiac failure. Thus, if it is true that Horacio died of cardiac arrest, the death of Horacio is not due to hazing but he died of cardiac arrest due to HCM,” base sa counter affidavit ni Solano.

Sanhi nito, iginiit ni Solano sa DOJ na ibasura ang kasong isinampa laban sa kanya.

“It bears to stress that from the said medico-legal report it is clearly found and stated therein that that heart of Horacio is clearly enlarged and weighed 450 grams. The normal heart of the person is only 300 grams more or less and thus it is indeed true that the heart of Horacio is grossly enlarged,”dagdag pa ni Solano.

Samantala,nagsumite na rin ng mga counter affidavit sa DOJ ang mga respondent na sina Axel Hipe, Oliver John Onofre, Jose Miguel Salamat, Ralph Trangia at ang kanyang tatay na si Antonio Trangia.