Atio 4 oras sinuntok, hinambalos ng 16 ka-brod

Mahigit sa 16 miyembro umano ng Aegis Juris fraternity ang halinhinang nagpahirap sa loob ng apat na oras sa University of Santo Tomas (UST) Law student na si Horacio ‘Atio’ Castillo III na inumpisahan sa pagsuntok sa mga braso nito na pagkatapos mamaga at pumutok ay saka naman siya hinambalos ng paddle.

Sa ikaapat na pag-paddle ay nawalan umano ng malay si Atio at nang bahagyang gumalaw ay saka siya tinira ng pang­limang paddle na pinaniniwalaang siya nitong tuluyang ikinamatay.

Ito ang bahagi ng pagtatapat ni Marc Anthony Ventura, isa sa mga miyembro ng Aegis Juris fraternity at akusado sa pagkamatay ni Castillo na tiyak na dudurog sa puso ng pamilya ng 22-anyos na biktima.

Dagdag ni Ventura, mayroong nagkakantahan sa karaoke sa loob ng frat library upang hindi marinig sa labas ang pagpapahirap kay Castillo.

“Ang unang physical punishment inumpisahan sa pagsuntok sa kanyang braso. There were about more than 10 who punched him, and meron silang term na hangga’t hindi pumuputok ang kanyang braso, tuloy-tuloy lang sila,” ayon sa pahayag ni Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre III.

Nang mamaga na umano ang mga braso ng biktima, tinapik pa umano ng mga fratmen ang mga braso nito gamit ang spatula para pakalmahin ang mga muscles nito.

Sa pagkakataong ito ay sumali na aniya ang lahat sa hazing.

Sa salaysay nito, ang ikatlo at huling yugto ng initiation rites ay ang paddling ceremony.

Dapat ay 10 paddle lang aniya ang ihahampas kay Castillo subalit dahil sa nag-iisa ito at itinuturing na leader ng batch na sumailalim sa initiation, kailangan itong i-paddle nang 11 beses.

“Noong 3rd paddle against Atio, tinanong pa siya kung kaya pa niya, sumagot pa siya kaya pa niya. Sa ika-apat na paddle, nag-collapse na siya,” ayon kay Ventura.

Sinabi ni Ventura na nang makita ng kanyang mga ka-brod na gumalaw si Castillo, hinampas nila ulit ito ng paddle sa ikalimang pagkakataon.

“Lalong nag-collapse si Castillo dahil du’n at hindi na gumalaw ulit,” sabi ni Aguirre.

Ayon pa sa kuwento ni Ventura sa Kalihim, iminungkahi ng ilan niyang ka-brod na patuluan ng kandila si Castillo upang mapuwersa itong kumilos.

“But apparently wala nang response si Atio,” ayon kay Aguirre base sa kuwento ni Ventura.

Naganap umano ito bandang alas-singko ng umaga noong Setyembre 17 o apat na oras nang simulan nila ang welco­ming rites sa biktima.

Ginawa ni Ventura ang pag-amin bilang kapalit ng kanyang pagsasailalim sa Witness Protection Program (WPP) ng DOJ para sa kanyang seguridad laban sa posibleng pagresbak sa kanya ng mga ka-brod sa samahan.

Sinabi ni Aguirre na malakas ang testimonyang ibinigay ni Ventura.

Ayon kay Aguirre, tinukoy lahat ni Ventura kung sino-sino ang mga ito at kung ano ang na­ging partisipasyon nila sa hazing.

Samantala, nabuhayan ng loob ang pamilya ni Atio sa paglutang ni Ventura at umaasang makakamit na nito ang hustisya. (With Juliet de Loza-Cudia)