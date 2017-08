Athletes sa BOC walang alam sa intel work

Aminado ang mga basketball players na wala pa silang naiaambag sa intelligence infor­mation ng Bureau of Customs (BOC).

Sa isinagawang imbestigasyon ng House Dangerous Drugs Committee, kinuwestiyon ng mga kongresista ang trabaho ng mga basketball players sa BOC na sumasahod ng P40,000 hanggang P50,000 kada ­buwan na ipinadadala sa kanilang ATM.

Ayon kay Kenneth­ Duremdes, ang kanyang­ posisyon sa BOC ay technical assistant for special ­activities sa ilalim ng ­Office of the Commissioner­ pero ang kanyang trabaho ay nakatutok sa public engagement at ­image building ng ahensya.

Si EJ Feihl naman ay nilinaw na matagal na siyang wala sa ahensya pero nagtrabaho ito bilang technical consultant sa Intelligence Group, dumadalo rin ito sa ilang seminar at naglalaro sa liga na sinasalihan ng BOC at nagbibigay ng training.

Sinabi rin ni ­Marlou Aquino na wala pa ­siyang naipa-file na intel report tulad ng hinihingi sa kanilang posisyon sa BOC.

Nang ungkatin ni Leyte Rep. Ching Veloso kung sino ang kumuha sa mga atleta na magtrabaho sa BOC, dito na sinabi ni Atty. Mandy Anderson na mismong si Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang kumuha sa mga ito.

Itinanggi ni Anderson na may misappro­priation sa pasuweldo sa mga ito at iginiit na sila ay na-hire bilang mga technical assistants for special acti­vities at hindi bilang mga atleta ng BOC at ang suweldo ng mga ito ay ­kinukuha mula sa “other professional services” sa ilalim ng maintenance and other opera­ting expenses.

Hindi naman pinalagpas ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang trabaho ni Anderson bilang Chief of Staff ni Faeldon at partikular na kinuwestiyon ang pagpirma nito sa Daily Time Record ng mga basketball at volleyball players.

Giit ni Fariñas, ang isang consultant tulad ni Anderson ay hindi dapat gumaganap sa trabaho ng isang government employee o official dahil bukod sa wala itong accountability sa publiko dahil hindi naman ito government employee kaya hindi nito trabaho na pumirma sa mga dokumento tulad ng DTR ng mga empleyado.