Ateneo, NU sikaran sa San Juan

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Center)

1:00 p.m. – Arellano U vs. UP

4:00 p.m. – CSB vs. TIP

6:30 p.m. – NU vs. Ateneo

Malalaman ngayong araw kung sino ang top two teams sa Group B ng Premier Volleyball League Collegiate Conference sa FilOil Flying V Center.

Swak na sa semifinals ang Adamson (4-0), magtutuos ang Arellano at UP sa first game para sa natitirang slot sa Group B.

Tabla ang Lady Chiefs at Lady Maroons sa 3-1.

Top two teams lang sa bawat grupo ang sasampa sa susunod na phase.

Kapit ng NU ang tuktok ng Group A sa 4-0, haharapin ang Ateneo sa main game. Kasalo ng Lady Eagles ang FEU sa No. 2 sa 3-1.

Hahawakan ng Lady Bulldogs ang No. 1 kapag nanalo sila pero may tsansa pa ang Ateneo kung tatalunin ang NU.

Posibleng magkaroon ng three-way tie sa 4-1 kapag nanalo ang Lady Tams sa huling laban kontra Lyceum.