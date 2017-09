Ateneo, UP, DLSU buena-mano sa badminton

Unang kumubra ng panalo ang Ateneo, UP at De La Salle kahapon sa opening ng UAAP season 80 men’s badminton sa Rizal Memorial Badminton Hall.

Dinagit ng Blue Eagles ang 4-1 win laban sa Adamson, winalis ng Fighting Maroons ang UE 5-0, samantalang nagawang itakas ng Green Archers ang 3-2 win laban sa UST.

Naglista agad ng panalo sina Carlo Remo, Clarence Filart at Keoni Asuncion para sa Ateneo, sinundan nina Remo at Patrick Gecosala sa doubles. Nasingitan sila nang matisod sina Filart at Sean Chan sa second doubles.

Sumandal ang UP kina JM Bernardo, CK Clemente at Vinci Manuel sa singles, at sa tandem nina Betong Pineda at Paul Gonzales, at Jolo LUnod at Michael Clemente sa doubles.

Sa opening ties sa women’s division, kumubra ng pare-parehong 5-0 shutout victories ang Ateneo at De La Salle laban sa UE, Adamson at UST.