Atake sa mamamahayag maiiwasan – Andanar

Batid ng pamahalaan na hindi madali ang buhay ng mga mamamahayag sa pagganap sa tungkulin at batid ito ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ang mensahe ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa unang anibersaryo ng binuong Presidential Task Force on Media Security sa National Press Club.

Sinabi ni Andanar na madaling ibalita ang katotohanan pero ang ‘evil force’ ang nagpapagulo na dahilan kung bakit may mga inaatakeng media kaya ito ang nilagdaang Administrative Order No. #1 ni Pangulong Duterte, ang Task Force for the protection of the life, liberty and security of media.

Inihayag ni Andanar na layon ng kanyang tanggapan na Presidential Communications Office (PCO) na ma-bridge ang gap at maging platform for partnership ng Pangulo at ng media.

Aminado naman si Andanar na ang Presidente ay pangulong maraming salita at ang mga pahayag nito ay hindi maikakailang kakaiba ang istilo nito ng pamamahala.

Kampante din si Andanar na kayang kayang maiwasan ang physical harassment, mga banta, at pagkawala ng buhay ng ilang mamamahayag, patunayang kayang maipakita ang pagkakawatak-watak na bunga ng bad politics, pagiging gahaman at ang pagkauhaw sa kapangyarihan.

Iginiit din ni Andanar na dapat ding papurihan si Undersecretary Joel Egco at mga staff nito dahil sa mga nagawa nito sa kabila ng mga birth pains ng AO #1 ng Pangulo.