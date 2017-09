Asusano, Severino tumatlo din sa gold

By RC

Humanay sina thrower Cendy Asusano at chesser Sander Severino kay Ma. Cielo Honasan na naging triple gold medalists sa penultimate day kahapon ng 9th ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Nagbato si Asusano, 27, first timer dito gaya nang naka-sweep sa sprint races na si Honasan, ng layong 5.50 meters sa pagkarga sa gold-bronze ng bansa sa athletics women’s shot put F54 para idagdag sa gold niya sa javelin noong Lunes at discus noong Huwebes.

Naka-bronze si Marites Burce (4.85m), silver kay Vietnamese Nguyen Thi Ngoc (5.06m).

Pinakabagong kinuwintas ni Severino ang team rapid sa 9.5 points kasama sina Henry Lopez at Felix Aguilera. Individual standard champion din si Severino at pinangunahan ang bansa sa team standard title para maging isa sa tatlong most bemedalled athletes sa 11-nation, biennial weeklong meet.

Si swimmer Ernie Gawilan ang isa pang naka-gold sa men’s 200-meter individual medley SM8 sa 2:20:13 para sa 19th gold ng Nationals dito.