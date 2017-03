Assunta, ipinagpaliban muli ang pagbubuntis

Ngayon ang showing ng pelikulang ­Higanti na pinagbibidahan ni Assunta de Rossi.

Noong Lunes, nagkaroon ng premiere night ang pelikula sa SM Megamall.

Nagpasalamat si Assunta dahil hindi natu­loy ang taping niya for Impostora, kaya nakasipot siya sa event na ‘yon.

Sabi ni Assunta, magandang pelikula ang Higanti at gusto niyang tulungan ang producer nito, kaya kahit sa social media ay very active siya sa pagpo-promote ng pelikulang ‘yon.

May kung anu-anong intriga sa shooting ng pelikula, pero very thankful si Assunta dahil hindi siya nagkaproblema sa produksyon lalo na sa kanilang producer na si Ms. Tess Cancio dahil ginastusan nito ang pelikula.

“Sana lang, mapanood ng mga mahihi­lig sa pelikulang lokal ‘yung Higanti­ para mag-continue si Ma’am Tess sa pagpoprodyus­ at magkaroon ng mara­ming trabaho ang mga taga-local movie­ industry,” sey ni Assunta.

Co-stars ni Assunta sa movie sina Jay Manalo at Meg Imperial.

On-hold na naman ang plano ni Assunta na magbuntis, kaya nagawa niyan­g tanggapin ang offer ng GMA 7 para sa afternoon series na Impostora na pagbibidahan ni Kris Bernal.

Ayaw ni Assunta ‘yung lumalagare siya at very easy ang trabaho niya sa ­Impostora, kaya natanggap niya ang offer sa kanya ng Kapuso network para sa afternoon series na ‘yon.

***

MARAMI ang nagulat nang mag-taping­ ­kamakailan para sa Meant To Be ng GMA 7 si Janno Gibbs.

Wala na kasi sa Kapuso Network ang mister ni Bing Loyzaga at lumipat na siya sa TV5 (pero wala siyang regular TV show sa Kapatid network).

May mga nagtatanong kung bumalik na ba sa ­Siyete si Janno dahil sa partisipasyon niya sa Meant To Be at magi­ging dahilan pa ng awayan­ nina Manilyn Reynes, Sheryl­ Cruz at Tina Paner, at pagseselosan naman ni Keempee de Leon.

May isang malapit kay Janno na inusisa namin tungkol doon at ang sabi nito ay ipinagpaalam nila sa TV5 ang paglabas ni Janno sa Meant To Be.

Hanggang sa Mayo pa ang kontrata ng singer/comedian sa Kapatid network.

Anyway, nag-enjoy si Janno na nakapag-taping uli siya sa Kapuso network at nakasama pa uli sina Manilyn, Sheryl, Tina at Keempee.

Teka! Kapag nag-expire na ba sa Mayo ang kontrata ni Janno sa TV5, nangangahulugang babalik na siya sa GMA 7 dahil lang sa nag-guest na siya sa Meant To Be?

Well…