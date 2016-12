ASSET NG PDEA ITINUMBA

By Armida Rico

Isang ginang na ‘asset’ umano ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang pinagbabaril hanggang sa mapatay ng hindi pa nakikilalang salarin habang malubhang nasugatan ang kapitbahay nito nang tamaan ng ligaw na bala na malapit sa Medium Security compound, Camp Sampaguita, New Bilibid Prison (NBP), Muntinlupa City kahapon.

Dead on the spot ang biktimang si Josephine Jacalo alyas ‘Maxifeel’, nakatira sa isang apartment sa Sampaguita Road, Medium Security Compound, Camp Sampaguita, NBP ng naturang lungsod, nagtamo ito ng ilang tama ng bala sa ulo at sa iba’t ibang bahagi ng katawan ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril.

Inoobserbahan naman sa Ospital ng Muntinlupa ang kapitbahay nitong si Erlinda Javiero, 56, matapos tamaan ng ligaw na bala sa dibdib.

Sa report na natanggap ni Senior Supt. Nicolas Salvador, hepe ng Muntinlupa City Police, naganap ang insidente ala-1:45 ng hapon sa tinitirhan ng nasawing si Jacalo.

Nabatid na pumasok ang armadong suspek sa loob ng apartment ng biktima at pinaputukan ito. Kahit may tama ng bala ay nagawa nitong makatakbo upang magtago sa kapitbahay na si Javiero.

Hinabol siya ng suspek at muling pinagbabaril na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan at pag­kabaril din kay Javiero.

Pagkatapos ng pamamaril ay mabilis na tumakas ang suspek at kaagad namang dinala si Javiero ng Muntinupa City Rescue Team sa naturang pagamutan.

Ayon anak ni Jacalo na si Mary Ann Garcia, 38, may bagong boyfriend ang kanyang ina na nakila­lang si Rodolfo Rapia Montemayor, preso sa Medium Security Compound, NBP. Asset din umano ang kanyang ina ng PDEA at hinala nila ay may kaugnayan dito ang pamamaslang sa biktima, dahil parati umano itong nakakatanggap nang pagbabanta sa kanyang buhay.