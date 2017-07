AshPoy na! Hindi na AshLloyd!

KWELA ‘yung pinost na pics ng Viva Artists Agency sa Instagram na kasama nina Sarah Geronimo at John Lloyd Cruz ang ‘Actor of the Hour’ na si Empoy Marquez.

Ang cute nu’ng pic na sa halip na kay John Lloyd ay kay Empoy nakayakap si Sarah, kaya AshPoy na raw at hindi na AshLloyd.

May version din na si Lloydie ay parang iki-kiss si Empoy at kiyemeng napatakip ng mukha si Sarah.

Nakakatuwa na nagsusuportahan ang tatlo kahit nagpang-abot ang showing ng mga pelikula nila.

May mga nanood ng Finally Found Someone ng AshLloyd na ang sabi ay mas marami pa rin ang nanonood ng Kita Kita ng AlEmpoy loveteam nina Empoy at Alessandra de Rossi.

Tarayy ng AlEmpoy, hindi nagpatalbog sa AshLloyd!

Laban kung laban!

At parang mas marami rin ang pumupuri sa KK kesa sa FFS.

‘Yung bonggang word of mouth na ‘yon ang nagpapa-SOLDOUT sa AlEmpoy movie kahit nasa second week na ito at may bago nang romcom flick na nagbukas.

Lampas P100M na ang kinikita sa takilya ng Kita Kita na humahabol sa fantastic word of mouth noon ng indie blockbuster na That Thing Called Tadhana.

***

Ang daming taga-showbiz na sobrang natu­tuwa sa pagiging certified blockbuster ng Kita Kita.

Marami rin ang super-happy sa newfound success ng komed­yanteng si Empoy, na tagumpay ang first-ever leading man role.

Si Angelica Panganiban ay ‘Bagong Box-Office King’ ang taguri kay Empoy sa nakita naming video sa IG Story ni Angge na gusto nitong magpa-picture sa mabait na comedian.

Maging si Sharon Cuneta ay ni-repost ‘yung pic ni Empoy na nagpakuha ito sa tabi ng big- framed photo ni Lloydie sa hallway ng ABS-CBN.

Sey ni Shawie, “Aba aba aba! Eh kung ikaw ba naman ang makatapat sa movie ni JLC na kumikita ka rin sa takilya, eh may karapatan ka na talagang tawaging Leading Man at Box-Office Star!

“I’m sure JL is super happy too for Empoy! Tsk tsk tsk… Tita Malou Santos, Inang and Tita Charo, naghintay at sumakit lang ulo natin ng napakatagal… eh si Empoy lang pala ang kasagutan, ang bait pa!

“Hahahaha! (Waaaaaaaahhh! Wala na akong Ariwana sa aquarium ko! Sikat na siya! Hahahaha! Aba super-deserving naman at napakabu­ting tao ng Empoy pogi namin)!”

Tulad kay Empoy ay masaya rin ang mga taga-showbiz para kay Alessandra, na kilala sa pagiging mahusay na aktres pero wala pang kumitang pelikula.

Finally ay may hit movie na si Alex… at si Empoy lang pala ang leading man na hinihintay niya!