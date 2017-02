Ashley Ortega, sikat na!

KINAKILIGAN ng marami ang bagong Jollibee commercial (CRUSH) ng Kapuso teen star na si Ashley Ortega.

Ni-launch ito recently in line sa upcoming Va­lentine’s Day.

Ayon sa netizens, nakakatuwa ang pagganap ni Ash dahil parang totoo ito.

Si Ashley, agad na nagpasalamat sa mga taong bumati sa kanya. Aniya, “To everyone who greeted me , THANK YOU GUYS SOO MUCH! I hope you all enjoyed watching my #KwentongJollibee tvc”

Wow!

Sikat na si Ashley!

Noong 2012 pa nag-aartista si Ashley at marami-rami ng TV show ang nilabasan niya sa GMA Network.

***

Pinaghandaan ni Inah de Belen ang pagganap na Deshna (anak nina Hagorn at Lilasari) sa telefantasyang Encantadia.

Aniya, “Sa preparation, napansin ko kasi na medyo phy­sical talaga ‘yung role ko so iba talaga ang training. Masasabi ko na ibang-iba siya sa Oh, My Mama!”