ARREST WARRANT VS DE LIMA MALAPIT NA!

Posibleng sa Lunes makapagpalabas ng ‘warrant of arrest’ ang Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay sa tatlong magkakahiwalay na kaso na isinampa ng Department of Justice (DOJ) laban kay Senator Leila de Lima.

Sa ginanap na press conference sa NBI, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sa Lunes pa maira-raffle ng korte ang criminal case 17-167, 17-166, at 17-165 na isinampa kay De Lima dahil sa paglabag sa Section 5 (sale and trading of illegal drugs) in relation to Section 26 (b) at Section 28 (criminal liability of government officials and employees) sa ilalim ng Republic Act 9165 kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

“Puwedeng makapagpalabas ng warrant of arrest sa Lunes, after determination and kapag na-satisfy at napatunayan ng judge na may probable cause,” ayon kay Aguirre.

Sa sandaling makapagpalabas ng warrant of arrest ay magpapalabas na umano ng hold departure order si Aguirre laban kay De Lima at iba pang akusado.

Ang mga akusado ay nasa ilalim ng lookout bulletin sa ngayon ng Bureau of Immigration.

Kasabay nito, sinabi ni Aguirre na hindi nila minadali ang pagsasampa ng kaso laban sa senador kundi ito ay pinagbuti at hindi minadali ng 5-man prosecution panel ng DOJ.

“Hindi ako nakialam dito, pinagbuti nila ito, hindi minadali kung iyon lang ang tinitingnan ko dapat ay ipina-file ko na ito,” dagdag pa ni Aguirre.

Sinabi ng kalihim na sa sandaling mapatuna­yang guilty sa mga kasong isinampa si De Lima posibleng mahatulan ito ng parusang ‘reclusion perpetua’.

Ang isinampang kaso laban kay De Lima ay may kinalaman sa pagdi-deliver at pagtanggap niya ng dalawang tig-P5 milyon­ mula Nobyembre 2012 hanggang Marso 2013. Ang mga alegasyon ay nagpapatunay umano na pinayagan nito ang pagkalat ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison kasabwat ang ilang opisyal at high profile inmate sa NBP.

Kasama sa kinasuhan sina dating NBI Deputy Director Rafael Ragos, dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayu, Ronnie Palisoc Dayan, Joenel Sanchez, Wilfredo Elli, Jaybee C. Sebastian at iba pa.